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Цифровизация
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Регионы переходят на ГИС ЭПД

Пассажирские компании Республики Мордовия, Пермского края, Тульской и Ульяновской областей приступают к тестированию электронных путевых листов на общественном транспорте и их оформление через государственную информационную систему электронных перевозочных документов (ГИС ЭПД). Об этом CNews сообщили представители ГК «Астрал».

Путевой лист – это один из основных транспортных документов, без которого не могут выйти в рейс ни водители грузовиков, ни таксисты, ни те, кто водит общественный транспорт. Перевод этого документа в электронный вид повысит уровень безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных.

Крупнейшие пассажирские транспортные компании четырех регионов подписали соглашения с оператором ИС ЭПД, приступив тем самым к выполнению пилотных проектов, после успешного завершения которых будет возможен полный переход на использование электронных путевых листов в этих регионах.

«Исключение бумажного документооборота и переход на использование электронных перевозочных документов было включено Президентом России в перечень поручений по итогам заседания Президиума Государственного Совета России по вопросам развития общественного транспорта. И хотя это требование пока что не носит обязательного характера, региональные пассажирские компании уже начали переход на использование электронного путевого листа. Перевод этого документа в электронный вид позволит оптимизировать и ускорить бизнес-процессы, сделать их более быстрыми и удобными как внутри компании, так и при взаимодействии с контрольно-надзорными органами», - сказал заместитель министра транспорта России Дмитрий Баканов.

Как отметила директор Ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Полина Давыдова, Ассоциация совместно с Минтрансом России проводит планомерную работу по внедрению электронного документооборота на грузовом и пассажирском транспорте. «Мы информируем регионы о преимуществах ГИС ЭПД, о тех плюсах, которые получат компании, в числе первых переходящих на ее использование. Результатом этой работы стали первые пилотные проекты, которые, я уверена, станут примером для других регионов», - сказала Полина Давыдова.

Ежедневно в транспортных предприятиях Мордовии формируются сотни бумажных путевых листов. Переход на ЭПЛ позволит снизить финансовые риски для бизнеса, сделать процесс упорядоченным и прозрачным. «К тому же в целях экономии времени для выхода на рейс оформление ЭПЛ происходит без привязки к локации водителя, что упрощает сбор аналитических данных по причине исключения человеческого фактора при переносе с бумаги в систему. В тестовом режиме, с тщательным отлаживанием всех процессов мы выходим на путь цифровизации отрасли. Сегодня мы уже совершили важнейший шаг для улучшения деятельности, услуг транспортных организации Мордовии, заключили первые соглашения с оператором ИС ЭПД об опытно-промышленной эксплуатации», - сказал председатель Государственного комитета по транспорту и дорожному хозяйству Республики Мордовия Валерий Кандрин.

«Переход на использование путевых листов в электронном виде – важный этап цифровизации общественного транспорта региона. Прозрачность, упрощение взаимодействия с различными государственным ведомствами – одни из основных причин, побудившие нас в числе первых принять участие в эксперименте», - сказал заместитель министра - директор департамента транспорта министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области Василий Сазонов.

Министр информационного развития и связи Пермского края Петр Шиловских отметил, что путевой лист в электронной форме – это повышение уровня безопасности на дороге за счет исключения человеческого фактора и верификации данных. «Наша основная цель – сделать процессы оформления документов и их проверки проще, быстрее, прозрачнее и экономичнее. В путевом листе содержится информация о медосмотре водителя, маршруте и техническом состоянии автобуса. Водителям больше не придется заполнять бумажные путевые листы, а значит, они смогут быстрее выйти на маршрут. Уверен, в будущем цифровизация транспортных документов затронет все направления перевозок», – сказал министр.

Как отметили в Министерстве транспорта Ульяновской области, перевод перевозочных документов в электронный вид стал одной из ключевых задач Транспортной стратегии до 2030 г., принятой Правительством России в 2021 г. Ульяновская область в сентябре 2023 г. вошла в пилотный проект по формированию единой системы ЭПД, ускорению и упрощению документооборота при перевозках пассажиров на общественном транспорте. «Также Министерством транспорта запланирована апробация процессов по переводу сферы такси на электронные перевозочные документы. С пилотным таксопарком и потенциальным оператором электронного перевозочного документа достигнута договоренность о проведении тестирования программного обеспечения», - сказал министр транспорта Ульяновской области Сергей Воронцов.

«Переход на электронный путевой лист является отличной базой для автоматизации всей системы управления автомобильным транспортом. Коллеги из Мордовии, Перми, Тулы и Ульяновска одними из первых приняли этот вызов, и чтобы им помочь, мы предоставили набор решений необходимых для скорейшего перехода на работу с ЭПЛ. В начале проекта мы вместе с заказчиками анализируем процессы, что позволяет четко определить потребности и сделать работу с электронными документами простой и понятной. Наиболее важно обеспечить комфортную работу сотрудников с новым для них продуктом, поэтому мы обязательно проводим обучение, плюс специалисты технической поддержки быстро решают возникающие вопросы», - отметил директор по развитию бизнеса ГК Астрал (оператор ИС ЭПД Калуга Астрал) Степан Терехин.

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