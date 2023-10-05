Sitronics Group автоматизирует подготовку документов с Doczilla Pro с ИИ-модулем

Sitronics Group автоматизирует подготовку документов с Doczilla Pro с ИИ-модулем. На первом этапе платформа Doczilla Pro с ИИ-модулем будет применяться в юридической функции для подготовки ответов на письма. Интеграция с системой Directum RX обеспечит бесшовную передачу данных для подготовки документов, а также увеличит количество типовых коротких маршрутов на этапе согласования.

Автоматизация подготовки договоров и доверенностей с помощью решения позволит снизить нагрузку на юристов: ускорить работу с типовыми документами и минимизировать необходимость проверок. Дополнительно использование платформы Doczilla Pro поможет сократить ошибки в документах и время на согласование, а также ускорит выход на сделку.

«Сегодня решения на основе искусственного интеллекта предоставляют существенные возможности для оптимизации работы, автоматизации и ускорения обработки рутинных задач. Мы рассматриваем такие технологии как помогающие инструменты, которые могут разгрузить работу службы, высвободить время для решения более сложных и стратегических вопросов», – отметила вице-президент по правовым вопросам Sitronics Group Светлана Волкова.

«Мы благодарим Sitronics Group за выбор нашей платформы и надеемся на долгое сотрудничество. Платформа Doczilla Pro постоянно развивается, и мы надеемся не только автоматизировать подготовку договоров, но и решить задачи по другим документам с применением наших лучших сервисов», – отметил Дмитрий Чаленков, менеджер по развитию бизнеса Doczilla.

В будущем в Sitronics Group планируют масштабировать внедрение Doczilla Pro, расширив лицензию на большее количество пользователей внутри компании.