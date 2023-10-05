С3 Solutions расширяет линейку структурированных кабельных систем для российского рынка

C3 Solutions, российский производитель и поставщик инженерных, телекоммуникационных и промышленных решений для ЦОДов и других ИТ объектов, начала поставку на российский рынок структурированных кабельных систем (СКС) на основе медных кабелей. Новый продукт стал развитием уже представленной в арсенале компании линейки оптических СКС.

Медножильные СКС от C3 Solutions обеспечивают скорость передачи данных до 10 Гб/с. Основным потребителем медного волокна являются различные предприятия, офисные центры и здания (их застройщики и арендаторы), которым необходимо подключение к интернету большого количества ИТ-ресурсов, и которые используют медные СКС для формирования собственной ИТ-инфраструктуры.

СКС на основе медных кабелей востребованы также в коммерческих и корпоративных ЦОДах. При компактном размещении сетевого оборудования в корпоративных дата-центрах характеристик «меди» достаточно для поддержания скорости соединения на требуемом уровне. Большие центры обработки данных используют медное волокно для обеспечения работы внутренних вспомогательных подсистем, не связанных со скоростной передачей информации (настройка и регистрация контроля доступа, мониторинг работы объекта и т. д.).

СКС от С3 Solutions может быть поставлена заказчикам в виде комплекса инженерных компонентов, в который входят сам медный кабель, патч-панели, модули Keystone и патч-корды. Качество всех элементов проверяется жесткой системой входного контроля вендора. В рамках нее производится выборочное тестирование поставляемых на рынок продуктов.

«Мы видим большой потенциал на рынке инженерной инфраструктуры для ЦОД и планомерно расширяем свой продуктовый ряд, чтобы охватить все его сегменты, — сказал Андрей Штонда, директор департамента разработки продуктов C3 Solutions. — Тем C3 Solutions стремится закрыть все чаще возникающую потребность в обеспечении заказчиков инженерией для ИТ-инфраструктуры в формате «единого окна». Парадигма моновендорного ЦОД на базе решений одного российского вендора – это выигрыш в скорости поставок, цене и качестве приобретаемых продуктов, а также в сервисной составляющей».