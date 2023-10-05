«Первый бит» автоматизировал маркировку и сквозную прослеживаемость 9 млн шин в год на предприятиях компании Cordiant

Международный интегратор ИТ-решений «Первый бит» подготовил производителя автомобильных шин Cordiant к вводу обязательной маркировки. В итоге на производствах Cordiant появилась современная, быстрая и отказоустойчивая система учета товаров. Напрямую с ней взаимодействует 120 сотрудников из трех регионов России, с разницей в семь часовых поясов. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

Обязательная маркировка товаров с дальнейшим отслеживаем через сервис «Честный знак» — долгоиграющий проект правительства, с 2019 г. постепенно охватывающий все новые товарные группы. Когда под маркировку попали шины и покрышки (за исключением велосипедных, авиационных, и восстановленных), руководству АО «Кордиант» стало понятно: нужно срочно адаптировать свои бизнес-процессы.

Cordiant производит более 9 млн шин в год. Каждую из них нужно маркировать этикеткой с уникальным кодом Data Matrix, а затем оперативно регистрировать каждый этап оборота в государственной системе мониторинга (ГИС МТ). От производства до продажи конечному потребителю.

Учетные системы производственных площадок Cordiant не поддерживали работу с маркировкой. Команда офиса «Бит.ERP» «Первого бита» автоматизировала сквозную прослеживаемость от выпуска готовой продукции до ее реализации, используя системы «1С:ERP» и «Бит.MDT».

«Наша проектная команда реализовала решение, позволяющее каждому мобильному сотруднику работать полностью автономно, и не прерывать работу в случае сетевых проблем: например, при выходе за пределы зон покрытия сети или поломке сетевого оборудования», — сказал Андрей Холостенко, менеджер проекта со стороны «Первого бита».

В качестве ПО для мобильных компьютеров используется приложение «Бит.MDT», а за оперативный и отказоустойчивый обмен данными отвечают «Бит.адаптер» и брокер сообщений RabbitMQ. Продукты «Бит.MDT» и «Бит.адаптер» — это разработки компании «Первый бит».

Все обмены выполняются в фоновом режиме и не влияют на работу пользователя. В случае наличия сети обмены происходят незамедлительно. Архитектура системы обеспечивает бесперебойную круглосуточную работу всего производства и каждого склада компании-заказчика.

Например, одна отгрузка может собираться с нескольких ТСД, даже если «1С:ERP» оказывается недоступна, поскольку обмены выполняются напрямую между всеми устройствами в системе. На каждом из устройств хранятся и постоянно актуализируются данные о более чем 10 млн. марок в иерархии компании, а также информация о номенклатуре, серии и других важных параметрах.

Глеб Стальной, руководитель офиса «Бит.ERP» и владелец продукта «Бит.MDT», рассказал, как именно команде удалось достичь бесперебойной работы на таком огромном предприятии: «Высокая отказоустойчивость и скорость выполнения операций на устройствах достигнута за счет двух ключевых решений. Во-первых, мы использовали метод репликации базы данных multi-master replication, при котором все устройства, включая сервер «1С:ERP управление предприятием», равноправны и независимо друг от друга формируют свою копию потока событий. Во-вторых, применяется шаблон EDA, т.е. событийная архитектура, обрабатывающая все происходящие события в реальном времени как поток».

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АО «Кордиант» — холдинг, включает в себя три производственные площадки и уникальный научно-технический центр. Компания производит сотни типоразмеров и моделей легковых и грузовых шин. Совокупный объем производства холдинга составляет 9 млн шин в год.

«Первый бит» — интегратор ИТ-решений. Реализует проекты от построения инфраструктуры до автоматизации учета, бизнес-процессов, цифровизации и цифровой трансформации бизнеса. Офисы компании расположены в девяти странах мира. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — 7000 специалистов.