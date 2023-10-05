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На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме

4 октября 2023 г. беспилотный тягач StarLine в штормовую погоду совершил перевозку груза по трассе М11 «Нева», в прицепе беспилотника находилось более 10 тонн собственной продукции компании – охранно-телематического оборудования StarLine. В рамках экспериментального-правового режима, согласно постановлению Правительства России №2495, НПО «Старлайн» сейчас осуществляет беспилотные перевозки грузов между двумя столицами еженедельно. Об этом CNews сообщили представители StarLine.

Высокоавтоматизированный грузовик двигался по маршрутному заданию, используя технологии в областях беспилотного вождения: искусственный интеллект, нейросети, а также разработку петербургских ученых из НПО «Старлайн» – цифровую модель дороги, то есть специальную карту для локального маневрирования по маршруту, выбора полосы движения, скорости, получения информации о дорожных знаках и ограничениях.

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Фото: StarLine
На трассе М11 стартовали регулярные грузоперевозки в беспилотном режиме

Для движения по трассе в высокоавтоматизированном режиме, распознавания других участников движения, прогнозирования их поведения и локализации автомобиля в пространстве беспилотник использовал ряд специальных датчиков: GNSS-RTK-приемник, лидары, видеокамеры, инерциальные датчики. Все данные обрабатывались несколькими вычислителями с собственным программным обеспечением, установленными в автомобилях.

«Сегодня стартовал наш седьмой беспилотный рейс между Санкт-Петербургом и Москвой. В середине лета мы перешли на новый этап наших разработок, начав испытания беспилотника с прицепом и многотонными грузами. Сегодня очередной рейс беспилотника состоялся в штормовую погоду, машина показала отличную работу, результатами довольны. Стоит отметить, что разработка беспилотного тягача – это другой класс транспорта, другие требования к безопасности, высокие скорости и, как следствие, высокие требования к детекции и распознаванию объектов на большей дистанции. Сейчас для нашей страны очень важно наращивать научно-технический потенциал. Именно над этим мы и работаем, ставя перед инженерами научные задачи, которые помогают развитию нашей страны», – отметил руководитель отдела разработок НПО «Старлайн» Илья Никифоров.

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Беспилотный автомобиль StarLine – это научно-исследовательский проект, в рамках которого команда инженеров-разработчиков НПО «Старлайн» создает универсальную платформу, которая позволяет интегрировать элементы беспилотного автомобиля практически в любое современное транспортное средство.

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