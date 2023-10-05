«Эвотор» запустил новый функционал для скупщиков лома

С законодательным введением для скупщиков металлома обязательных безналичных расчетов с физлицами «Эвотор» запустил новый функционал - выплаты с расчетного счета предприятия на банковскую карту физического лица (то, что не совсем корректно в интернете называют «обратный эквайринг»). Сервис реализован на смарт-терминалах «Эвотор 6» с Московским кредитным банком. Об этом CNews сообщили представители «Эвотора».

С 1 октября 2023 г. рассчитываться с населением за сданный металлолом можно только безналичным способом. Компаниям-скупщикам вторсырья, чтобы работать по закону, потребуются новые решения для расчетов с физлицами.

С 1 октября 2023 г. по закону нельзя скупать металлолом у населения за наличные деньги, а только с использованием безналичной формы расчета. При этом, такие пункты обязаны использовать кассу и выдавать фискальный чек при приеме вторсырья у физических лиц.

Эвотор, в сотрудничестве с Московским кредитным банком, реализовал на смарт-терминалах «Эвотор 6» функционал выплат с расчетного счета предприятия на банковскую карту физического лица. Под каждую выплату, в соответствии с требованиями 54-ФЗ, смарт-терминал «Эвотор 6» сформирует фискальный чек.

Как осуществляются расчеты по скупке металлолома

В разделе «Покупка» на экране смарт-терминала «Эвотор 6» кассиру нужно добавить подходящие позиции и выбрать безналичный способ оплаты, после чего клиент приложит свою карту к смарт-терминалу и введет пин-код. «Эвотор» напечатает слип-чек и кассовый чек, а средства будут зачислены на карту в течение нескольких минут.

Как подключить безналичную оплату за металлолом в «Эвоторе»

Приобрести кассу «Эвотор 6» можно на сайте «Эвотора» или у партнеров, чьи офисы работают практически в каждом городе. У большинства работает доставка день в день.

В личном кабинете «Эвотора» в разделе «Банковские сервисы» нужно подать заявку на подключение эквайринга в Московском кредитном банке, приложив все необходимые документы. Заявка сразу же поступит в банк, после проверки и подписания договора банк откроет специальный расчетный счет, с которого компания будет осуществлять выплаты за принятое вторсырье. Услуга подключается онлайн, без посещения офиса банка, в течение нескольких рабочих дней.

Александр Расторгуев, директор по развитию платежных сервисов «Эвотора»: «Эвотор оперативно реагирует на все законодательные требования, запуская необходимые технологические решения для разных сегментов бизнеса. Наша задача ― дать нашим пользователям все необходимые финтех-инструменты для работы. Безналичные выплаты на карту физлица для отрасли лома черных и цветных металлов ― это первое внедрение подобного функционала в «Эвоторе». С учетом высокого уровня проникновения безнала в России он будет постепенно востребован и в других сегментах бизнеса, закупающих любую продукцию у населения (ломбарды, заготовка дикоросов, сельхозпродукции и т.п.)”

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«Эвотор 6» ― новая модель со встроенным банковским терминалом. Может работать без подзарядки до 12 часов, сотрудники пункта приема могут рассчитаться клиентом в любой точке территории. «Эвотор 6» позволяет принимать любые виды платежей: банковской картой, наличными, смартфоном и по QR-коду. Смарт-терминал работает при температуре до -10 градусов Цельсия. Подзаряжается через USB-C кабель, как большинство смартфонов на Android.

ИТ-компания «Эвотор» — экосистема технологий для автоматизации малого, среднего и крупного бизнеса. Российский производитель умных онлайн-касс — в стране активировано более 980 тыс. смарт-терминалов «Эвотор».