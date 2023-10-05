Адаптировались к отсутствию иностранного ПО: 70% российских компаний используют low-code разработку

За прошедший год, отметившийся уходом иностранных вендоров с рынка России, российские компании пересмотрели подходы к цифровизации бизнеса, в частности стали шире смотреть на варианты внедрения и развития ПО, выяснил Naumen при опросе 42 организаций, относящихся к крупному бизнесу и действующих в 11 отраслях экономики. Практически половина опрошенных (46%) одновременно использует собственную разработку, адаптацию коммерческого и свободно распространяемого программного обеспечения и заказную разработку для реализации цифровых инициатив. Также отсутствие необходимого софта и нехватка ИТ-специалистов заставили российский бизнес обратиться к low-code платформам: 70% компаний внедряют решения, позволяющие создавать различные информационные системы из готовых блоков как в конструкторе, с минимальным программированием. Об этом CNews сообщили представители Naumen.

Компании цифровизируют процессы всеми доступными способами

Внедрение нового программного обеспечения — долгий и сложный процесс, поэтому бизнес стремится найти и использовать наиболее оптимальные по скорости и затратам варианты добавления новых систем к своей ИТ-инфраструктуре. Самыми популярными среди российских организаций способами внедрения нового ПО стали собственная разработка, а также приобретение и адаптация коммерческого софта под задачи организации — их используют по 34% компаний. Реже бизнес обращается к заказной разработке и свободно распространяемому ПО: так поступают 17% и 16% организаций.

Способы внедрения нового ПО

Значительное сужение ассортимента программного обеспечения, доступного на рынке, вынудило российский бизнес дополнять привычные способы приобретения и развития информационных систем. Компании «подгоняют» под свои задачи коммерческий и свободно распространяемый софт, создают решения «с нуля» собственными силами и с помощью подрядчиков. Все четыре подхода одновременно используют 46% организаций, три из четырех — еще 37%.

Количество способов внедрения нового ПО

Исследование показало, что лишь 22% из опрошенных компаний не предпринимает шагов для дальнейшего развития внедренного программного обеспечения. Остальные адаптируют системы под изменения в процессах или новые цели бизнеса с помощью собственной разработки (55%) или заказной (23%).

Развитие нового ПО

«После ухода иностранных вендоров российский бизнес столкнулся с рядом проблем, например, многие лишились доступа к облачным сервисам, а также технической поддержке. Ситуация, похоже, заставила отечественные компании проявить большую самостоятельность в вопросах разработки и развития софта. По этой причине организации в два раза чаще сами делают ПО, чем поручают задачу подрядчикам, и в 2,5 раза чаще дорабатывают ИТ-решения собственными силами, а не с привлечением сторонних компаний. Разумеется, “самостоятельность” дорого обходится бизнесу: организации вынуждены создавать или наращивать команды разработки», — сказала Алла Кветная, директор департамента разработки Naumen Platform.

Большинство российских компаний экспериментирует с low-code

Ситуация на российском рынке программного обеспечения, усиленная дефицитом ИТ-специалистов, повысила популярность альтернативных подходов к разработке: 70% компаний пользуются low-code инструментами для создания и развития ПО. Подход предполагает использование специализированных платформ для «сборки» информационных систем из готовых блоков, с минимальным написанием кода.

С помощью low-code подхода российский бизнес чаще всего автоматизирует рутинные операции (RPA), а также цифровизирует поддерживающие функции (управление проектами, управление знаниями и другое). Эти задачи отметили во время опроса 32% и 26% компаний соответственно. Однако российский бизнес редко прибегает к low-code инструментам при создании прототипов и MVP (Minimum Viable Product), несмотря на то, что эта область традиционно считается перспективной для внедрения low-code платформ: во время опроса только 8% компаний подтвердили, что используют преимущества «низкого кода» при сборке ИТ-решений для тестирования гипотез.

«Сегодня в российской ИТ-индустрии сложилась уникальная ситуация: компании вынуждены запускать цифровые инициативы в условиях нехватки как программного обеспечения, так и ИТ-специалистов. Эти факторы заставили организации преодолеть свои сомнения по отношению к low-code инструментам разработки и, наконец, увидеть преимущества, которые они дают бизнесу. Сейчас мы видим, что наибольшую популярность “низкий код” получил при разработке ИТ-решений, автоматизирующих рутину, поддерживающих высокую производительность сотрудников и пр.», — отметила Алла Кветная.

Методология

Исследование проходило весной и летом 2023 г. В выборку попали 42 российские компании из 11 отраслей. Респонденты имели следующие позиции в организациях, которые представляли: ИТ-директора и руководители ИТ-департаментов, директора по цифровизации, архитекторы решений.

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Группа компаний Naumen — российский вендор ПО и облачных сервисов, технологический партнер в цифровой трансформации для компаний и органов власти. Naumen предлагает решения в области управления цифровой инфраструктурой, клиентскими коммуникациями и сервисом.