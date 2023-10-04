Цирковая компания ФКП «Росгосцирк» выбрала компьютеры и ноутбуки «Инферит»

«Инферит техника» поставила моноблоки, ПК и ноутбуки собственного производства для замены оборудования в компании «Росгосцирк» с гарантией на три года. Об этом CNews сообщили представители ГК Softline.

«Росгосцирк» – цирковая компания, история которой насчитывает более 100 лет. Она объединяет 36 стационарных цирков и пять цирков-шапито по всей России.

Заказчик проводит замену оборудования для автоматизированных рабочих мест АРМ и закупку МФУ. Каждый месяц производятся закупки в региональные филиалы в небольших объемах. В рамках этого процесса «Росгосцирк» отдал предпочтение моноблокам, ПК и ноутбукам «Инферит».

Моноблоки – альтернатива традиционному компьютеру. Они занимают меньше места, обладая той же мощностью. Заказчик выбрал моноблоки Inferit Apex диагональю 23,8 и 27 дюймов, оснащенные процессорами Intel Core i5-10505, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Офисные станции линейки Slim при компактном размере обладают возможностями ПК традиционных форм-факторов. Компания сделала выбор в пользу модели SLIM на базе процессора Intel Core i5 со встроенным графическим ядром UHD 630, 8 ГБ оперативной памяти и SSD на 256 ГБ.

Компания предпочла ноутбуки Inferit Base и Inferit Silver.

Inferit Silver – модель весит 1,3 кг, имеет 14,1-дюймовый IPS-экран с разрешением 2560х1600 пикселей, построена на базе Intel Core i7 с максимальной тактовой частотой 4,7 ГГц, оснащена 16 ГБ оперативной памяти и SSD на 512 ГБ. Ноутбук способен работать на одном заряде до 6 часов благодаря аккумулятору емкостью 5400 мАч. Крышка ноутбука откидывается на 180 градусов.

Модель Inferit Base разработана для решения повседневных задач, подходит для работы с программами для обработки фото, видео или 3D-графикой. Она оснащена 15,6-дюймовым IPS-экраном с Full-HD разрешением (1920х1080 пикселей). Ноутбук построен на базе процессора Intel Core i5, имеет 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной памяти SSD с поддержкой NVME. Одного заряда хватит на 6 часов работы.

Дополнительно «Росгосцирк» приобрел расширенную гарантию на три года.

«Оборудование, которое выбирает компания, должно отличаться высоким качеством и оптимальной стоимостью. Преимущество отдается отечественным образцам с технической поддержкой от производителя, имеющим положительные отзывы других организаций. Важным фактором также является точное соблюдение сроков поставки и гарантия от производителя. “Инферит техника” полностью удовлетворяет всем этим требованиям, благодаря чему был сделан выбор в нашу пользу», – отметил Евгений Козлов, директор по развитию бизнеса «Инферит техника».

Оборудование «Инферит» приобреталось для нужд топ-менеджмента, Департамента ИТ, бухгалтерии и подразделения продажи билетов. На текущий момент с ним успели поработать более 250 сотрудников по всем филиалам.

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ГК Softline (ПАО «Софтлайн») — участник ИТ-рынка с более чем 30-летним опытом, региональным присутствием в более чем 25 представительствах по всей России, имеющий в штате свыше 7700 сотрудников, в том числе около 2700 инженеров и разработчиков. В 2022 г. ее оборот превысил 70 млрд руб. В ГК Softline входят бренды и компании: AХОFT, «Девелоника», SL Soft, «Инферит», Infosecurity, «Стахановец», Soica, Robovoice, DeskWork, Workflowsoft, SoftClub, ЦВТ, Академия Softline, ТЦ «Инженер», Polymatica, Robin и др.