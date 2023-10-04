«Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечит цифровыми сервисами новый ЖК «Твояпривилегия»

Компания «Ростелеком» в Екатеринбурге обеспечит цифровыми сервисами новый жилой комплекс «Твояпривилегия». Свои подписи под соглашением поставили директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома» Елена Салогубова и директор по развитию АПРИ «Флай плэнинг» Алексей Салтыков. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

ЖК «Твояпривилегия» будет расположен в Академическом районе Екатеринбурга. На этапе строительства «Ростелеком» смонтирует в домах оптические линии связи. Благодаря этому жители новостройки смогут пользоваться высокоскоростным интернетом, телевидением, телефонией, домофонией и видеонаблюдением.

Елена Салогубова, директор по работе с массовым сегментом Екатеринбургского филиала «Ростелекома»: «Наша компания продолжает обеспечивать цифровыми сервисами не только построенные дома, но и новые жилые комплексы. Уникальная технология "‎оптика в квартиру"‎, которую мы применим в жилом комплексе "‎Твояпривилегия"‎, гарантирует высокую надежность сетей и пропускает сигнал со скоростью до 1 Гбит/с. Всю телеком-начинку наши специалисты скроют от жителей новостройки: провода будут упакованы в специальные каналы и не испортят эстетический вид жилья. По одному оптическому кабелю жильцы смогут подключить сразу несколько цифровых услуг».

Алексей Салтыков, директор по развитию АПРИ «Флай плэнинг»: «"‎Твояпривилегия"‎ создается для тех, кто не готов отказываться от преимуществ жизни в мегаполисе, но при этом мечтает жить в единстве с природой. На строительство малоэтажных домов нас вдохновил уникальный стиль уютных европейских кварталов, которые обеспечивают приватную атмосферу для жителей комплекса и в то же время сочетаются с комфортом привычной городской жизни. Сегодня в доме каждой семьи должен быть интернет. Цифровизация жилья – это необходимость для новых комплексов. Уверен, что благодаря подписанному соглашению с "‎Ростелекомом" жители ЖК "‎Твояпривилегия"‎ будут пользоваться качественными телеком-сервисами».

***

ПАО «Ростелеком» — интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий превышает 11,3 млн, платного ТВ — 11,2 млн пользователей.