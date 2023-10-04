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Платформа коммуникаций eXpress сертифицирована по 4 уровню доверия ФСТЭК

Платформа коммуникаций eXpress стала обладателем сертификата соответствия шестого и четвертого уровней доверия ФСТЭК России. В результате успешного прохождения сертификационных испытаний встроенных средств защиты информации от несанкционированного доступа к информации разработчик корпоративной системы коммуникаций eXpress методом внесения изменений в действующий сертификат соответствия получил положительное заключение ФСТЭК России о соответствии четвертому уровню доверия. Это самый высокий уровень доверия в Системе сертификации средств защиты информации по требованиям безопасности информации применительно к системам, которые не обрабатывают данные, относящиеся к государственной тайне.

Обновленный сертификат соответствия четвертому уровню доверия открывает возможности применения системы коммуникаций eXpress в значимых объектах критической информационной инфраструктуры первой категории, в государственных информационных системах первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами первого класса защищенности, а также в информационных системах персональных данных, где требуется обеспечить первый уровень защищенности ПДН.

Андрей Врацкий, CEO eXpress, платформы корпоративных коммуникаций и мобильности, сказал: «Информационная безопасность становится главным приоритетом корпоративных коммуникаций и выходит на первое место в списке требований любого крупного заказчика. С этой точки зрения сертификат четвертого уровня доверия ФСТЭК России является подтверждением высочайшей степени защищенности информации в нашей системе и главным преимуществом платформы eXpress».

Отечественный продукт с 2020 г. имеет сертификат соответствия шестому уровню доверия и стал первым примером ПО в классе «мессенджер», сертифицированным ФСТЭК России.

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