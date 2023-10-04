ГК «Неолант» и «Сапран» выпустили интеграционное решение для промышленных предприятий, объединяющее портал инженерных данных и платформу бизнес-анализа

Системный интегратор «Сапран» и ГК «Неолант», компания-разработчик и поставщик ИТ- и инжиниринговых решений для атомного, добывающего, топливно-энергетического комплексов России, анонсировали начало сотрудничества. Партнерство стартовало с разработки и вывода на рынок нового интеграционного решения, которое обеспечивает взаимодействие системы управления инженерными данными «Неосинтез» и продукта «Форсайт. Аналитическая платформа».

Новое решение позволит промышленным предприятиям гибко управлять планированием и прогнозированием производства: отслеживать сроки и стадии работ, поставленные KPI; благодаря интерактивным отчетам и дашбордам руководителей, принимать на основе аналитических данных более обоснованные управленческие решения. Интеграционное решение теперь обеспечит эффективное функционирование двух систем, не связанных на технологическом уровне – PLM/PDM-системы по управлению инженерными данными инфраструктурного объекта и системы бизнес-анализа и управления данными.

Корпоративная СУИД «Неосинтез» – ключевой инструмент цифровой экосистемы промышленного предприятия, который объединяет разнородную информацию об объекте и всех участников процесса управления в единую информационную среду, включая управляющие компании, эксплуатирующие, ремонтные, строительные, субподрядные, проектно-конструкторские и научно-исследовательские организации, а также органы надзора и контроля. Система создает цифровые двойники промышленных объектов на всех стадиях жизненного цикла.

«Форсайт. Аналитическая платформа» – решение класса Enterprise BI, объединяющее инструментарий классической и продвинутой аналитики, а также управления бизнес-процессами (BPM). Платформа содержит широкий набор аналитических инструментов, используется крупными корпоративными заказчиками для комплексного решения сложных управленческих задач на больших объемах данных. Разработчик платформы – российский BI-вендор «Форсайт», партнер компании «Сапран».

Интеграционное решение, разработанное компанией «Сапран», доступно для демонстрации заказчикам. Компании могут протестировать взаимодействие двух систем – для этого необходимо обратиться с запросом на демо по электронной почте.

«Интеграция СУИД «Неосинтез» с аналитическим решением класса Enterprise дает возможность шире использовать инженерные данные, добиваясь большей синергии во взаимодействии с историческими и онлайн данными для управления производственными процессами (MES, SCADA), проводить мониторинг и контроль состояния оборудования (ТОиР и предиктивная аналитика для ремонтов «по состоянию»), осуществлять контроль качеством (LIMS), использовать различные виртуальные анализаторы и рекомендательные системы поддержки принятия решений, организовать диспетчерские центры, использовать БПЛА и различную робототехнику на основе AI для нужд производства», – сказала Вероника Юревич, директор проектов, «Сапран».

«Интеграционное решение обеспечивает компаниям оперативный доступ к критически важным данным и позволяет не только своевременно реагировать на изменения, но и на их основе строить прогнозы и принимать управленческие решения. Выход на рынок нового решения – еще один виток в развитии платформы и расширение ее возможностей на качественно новом уровне, ранее недоступным нашим клиентам – уровне прогностики», — отметил Олег Рухлов, генеральный директор ГК Неолант.