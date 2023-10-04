«Эконива» подключилась к DropCat для работы с электронными перевозочными документами

Подразделение по переработке молочного холдинга ГК «Эконива» подключилось к логистическому сервису DropCat. Используя данный сервис, специалисты компании смогут быстро обмениваться с перевозчиками и контрагентами электронными транспортными накладными. DropCat поддерживает все актуальные форматы электронных перевозочных документов, поэтому пользователи могут быть уверенными, что работают по отраслевым стандартам. Об этом CNews сообщили представители компании Ediweb.

Разработчиком сервиса является компания Ediweb – доверенный оператор электронного документооборота ФНС России и аккредитованный оператор информационных систем электронных перевозочных документов при Минтрансе. Компания является системным интегратором и разрабатывает российские корпоративные сервисы. В частности, DropCat позволяет полноценно работать с электронными перевозочными документами, управлять процессами в грузоперевозках, проводить торги, управлять маршрутизацией.

Для проекта «Эконивы» специалисты Ediweb создали 1С-обработку, позволяющую автоматизировать процесс обмена данными между информационными системами компаний группы и логистическим сервисом.

Цифровизация транспортной логистики должна положительным образом повлиять на эффективность логистических процессов в «Экониве». Электронные перевозочные документы позволяют снизить операционные расходы на делопроизводство, ускорить передачу документов, сократить объем ручного труда, минимизировать возможные риски потерь документов или появления в них ошибок, связанных с человеческим фактором.