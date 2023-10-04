«Диасофт» провела первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов для автоматизации банков, работающих с СУБД Digital Q.DataBase

Специалисты компании «Диасофт» провели первый этап нагрузочного тестирования версий продуктов, которые входят в состав платформ развития Digital Q.FinancialMarkets, Digital Q.Consumer, Digital Q.Corporate и Digital Q.Payments (ранее — Diasoft FA#) и поддерживают работу на импортонезависимой СУБД Digital Q.DataBase. Благодаря оптимизации СУБД под требования программных продуктов удалось добиться необходимого уровня их производительности.

Наряду с постоянным автоматизированным функциональным тестированием, обе версии продуктов для автоматизации банков – под управлением MS SQL Server и Digital Q.DataBase – проходят нагрузочное тестирование. В ходе тестирования сравниваются как транзакционные (многопользовательские, несколько пользователей совершают одинаковые операции), так и аналитические (массовые, один пользователь обрабатывает большой объем данных) операции продуктов «Депозитное обслуживание», «Расчетно-кассовое обслуживание», «Финансовые рынки» и «Денежные рынки».

Нагрузочное тестирование показало: 82% операций работают на PostgreDB (основной компонент СУБД Digital Q.DataBase) так же, как на MS SQL Server или лучше: 16 тест-кейсов (47% об общего количества) показали время работы на PostreDB соответствует или меньше, чем на MS SQL; 12 тест-кейсов (35% от общего количества) показали время работы на PostreDB некритично выше, чем на MS SQL; 6 тест-кейсов (18% от общего количества) показали время работы на PostreDB выше, чем на MS SQL Server.

Высокие результаты тестирования были получены благодаря доработкам и оптимизации СУБД Digital Q.DataBase, направленных на поддержку корректной и эффективной работы программных продуктов для комплексной автоматизации банков (ранее — Diasoft FA#).

«Благодаря использованию СУБД собственной разработки мы получили возможность, которой раньше не было – оптимизировать СУБД под нужды продуктов. Синергия доработок СУБД и выпуска продуктов с помощью автоматической конвертации кода, встроенной в pipeline, дала свои плоды. Теперь данные продукты работают в синтаксисе PostreSQL на Digital Q.DataBase стабильно и с высокой производительностью», – отметил Илья Виссарионов, директор департамента «Аппаратно-системная платформа» компании «Диасофт».

Специалисты компании «Диасофт» продолжают работы по дальнейшей оптимизации производительности продуктов платформ развития и готовят следующие тестирования с расширенным набором продуктов и более высоким уровнем нагрузки.

Тестирование повторяет типовые настройки только дистрибутивного функционала и не учитывает индивидуальные настройки продуктов и интеграцию с другими системами. «Диасофт» рекомендует включать в состав проектов импортозамещения core-систем, имеющих большой объем данных и ежедневного документооборота, работы по ручному или автоматизированному нагрузочному тестированию продуктов на PostgreDB.