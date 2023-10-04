BPMSoft развивает инструментарий для клиентоцентричных коммуникаций

В версии low-code-платформы BPMSoft 1.3 от «Ланит омни» (входит в группу «Ланит») появились дополнительные возможности использования IP-телефонии. Система расширяет сценарии взаимодействия с клиентами в условиях растущих требований к качеству услуг.

Новый функционал телефонии можно развернуть в интерфейсе любого из готовых продуктов BPMSoft для управления бизнес-процессами, а также использовать в решениях, созданных партнерами или клиентами на базе платформы самостоятельно. В версию 1.3 включен универсальный коннектор WebRTC для синхронизации с виртуальными АТС.

Кроме этого, реализована интеграция с IP АТС UIS. Пользователи могут совершать звонки непосредственно из браузера, управлять статусом оператора, принимать, инициировать и удерживать вызовы. Также расширен функционал интеграции с телефонией Infinity X. Все записи разговоров через UIS и Infinity X теперь можно прослушать или скачать напрямую из BPMSoft.

Совместимость телефонии и CRM-продуктов low-code-платформы позволяет сотрудникам автоматически идентифицировать клиента по номеру телефона. В едином окне они получают полную информацию об истории взаимодействия и могут поддерживать максимально персонализированные коммуникации, а при необходимости – переводить звонок на другие подразделения.

Подробные механизмы настройки подключения телефонии и другие материалы по кастомизации и разработке приложений стали доступны в статьях базы знаний «Школы low-code BPMSoft». Авторизованные пользователи экосистемы цифровых сервисов вендора могут опираться в работе на структурированную документацию по всей линейке софта и проходить сертификацию для подтверждения знаний.

Юрий Востриков, генеральный директор «Ланит омни», сказал: «Регулярные обновления платформы – возможность быть на одной волне с рынком. Система эволюционирует, развивается CRM-функциональность для большей эффективности продаж, маркетинга и сервиса. Телефония благодаря сквозной интеграции становится ценным источником данных для аналитики, контроля работы специалистов и первоклассного обслуживания».