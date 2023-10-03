Nexign представила обновленный продукт для автоматизации расчетов между операторами связи

Nexign представила обновленный продукт класса Business-to-Operators — Nexign Interconnect. Он предназначен для автоматизации расчетов между цифровыми компаниями и максимизации доходов от их взаимодействия.

Обновленный Nexign Interconnect усилен аналитическим модулем, который позволяет учитывать различные виды сезонности и мировых событий на прайм-направлениях. Анализируя отдельные начисления, продукт помогает компаниям выявить наиболее перспективных партнеров для взаимодействия. Высоконагруженная архитектура системы позволяет обрабатывать до 10 млрд событийных записей в сутки. При построении партнерской системы в Nexign Interconnect операторам доступна обработка различных видов трафика, сигнальных данных, event-driven-продаж в разрезе контент-услуг, разовых и периодических начислений. Продукт позволяет телеком-компаниям автоматизировать прием прайс-листов партнеров, настраивать подготовку и предбиллинг данных, а также проводить высокоскоростную тарификацию и сверку отчетов.

«В процессе цифровизации телекоммуникационной отрасли структура взаимодействия компаний становится все более развитой, растет число новых телеком-операторов, MVNO и банков. Основой доверия между участниками рынка выступает высокоточный взаимный биллинг услуг: от пропуска трафика до продаж сложных продуктов с длинной цепочкой создания ценности. Nexign Interconnect оптимизирует процесс расчетов между операторами, минимизируя финансовые риски, которые связаны с неуплатой или ошибками в выставлении счетов. Мы убеждены, что этот продукт станет незаменимым инструментом для многих цифровых компаний», — сказал Сергей Сосин, руководитель группы продуктового менеджмента в Nexign.

Nexign Interconnect включен в реестр отечественного ПО и рассчитан на поддержку высокой нагрузки операторов уровня Tier 1.