A&T Group персонализировала общение с клиентами при помощи решения «Телфин», Roistat и amoCRM

Российский провайдер коммуникационных сервисов «Телфин» модернизировал работу специалистов инжиниринговой компании A&T Group с помощью внедрения АТС «Телфин.офис», а также интеграции телефонии с amoCRM и платформой для бизнес-аналитики Roistat.

A&T Group — российская компания, специализирующаяся на предоставлении полного цикла инжиниринговых услуг: программного обеспечения, IoT-решений, систем автоматизации и диспетчеризации промышленных объектов и объектов гражданского сектора. Специалисты ведут дистанционную коммуникацию как с клиентами, так и внутри компании, поэтому создание надежного решения связи стало для компании приоритетной задачей.

На базе решения «Телфин» была создана единая облачная телеком-инфраструктура для инженерного производства A&T Group в Нижнем Новгороде и головного офиса компании в Москве. Были подключены АТС «Телфин.офис», виртуальные городские и мобильные номера с возможностью SMS-информирования, а также облачное хранилище для 500 тыс. минут и интеграция телефонии с amoCRM.

До внедрения сервисов «Телфин» специалисты A&T Group не использовали телефонию для бизнеса. Основной целью компании при поиске подрядчика была возможность заведения всех сотрудников в единую сеть. Помимо этих функций, АТС «Телфин.офис» обеспечила маршрутизацию звонков, использование индивидуальных сценариев обработки входящих вызовов в зависимости от загрузки отдела продаж и хранение телефонных разговоров в истории.

«Персональный подход к каждому клиенту — один из важнейших принципов работы нашей компании. Поэтому даже при обработке звонков мы используем интеграцию телефонии и CRM. Так, чтобы каждый сотрудник мог видеть карточки клиентов со всей информацией о заказчике и истории взаимодействия для более адресного и продуктивного общения. Мы также выстраиваем продвижение с учетом интересов клиентов и их предпочтений по каналам коммуникаций, используя данные аналитики из онлайн- и офлайн-источников, включая телефонию», — сказал Александр Крылов, руководитель отдела маркетинга A&T Group.

Телефония «Телфин» интегрирована с корпоративной CRM-системой и платформой Roistat. Теперь в компании A&T Group все звонки не только фиксируются в amoCRM, но и автоматически анализируются по каналам продвижения, спросу на услуги, эффективности работы менеджеров, запросам клиентов из разных регионов и т.д. Единая платформа на базе АТС «Телфин.офис», amoCRM и Roistat позволяет выстроить процессы привлечения, анализа и обработки клиентских обращений так, чтобы не упускать ни одного клиента и грамотно анализировать каналы продвижения.

«Работа с готовым мультифункциональными решениями — АТС «Телфин.офис» и amoCRM — позволяет создавать в кратчайшие сроки стабильные интеграции для каждого из наших клиентов, у которых в приоритете при выборе подрядчика — скорость, качество и надёжность в процессе выстраивания сетей коммуникации внутри бизнеса», — сказал Егор Леонов, руководитель партнерского отдела Roistat.

«Мы регулярно сталкиваемся с запросами на разработку комплексных решений, включающих не только связь, но и ее бесшовную интеграцию с системами управления бизнесом, взаимодействием с клиентами и сервисами аналитики. Каждое подобное внедрение для нас имеет особое значение потому, что вдохновляет на развитие существующих продуктов и создание новой функциональности», — отметил Иван Павлов, руководитель проектов «Телфин».