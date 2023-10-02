«Сбер» и GlowByte предложат бизнесу решение в области визуализации данных «Навигатор»

«Сбер» и GlowByte заключили соглашение о стратегическом партнерстве, в рамках которого бизнес-пользователям будет предлагаться решение для визуализации данных «Навигатор».

Платформа «Навигатор» от «Сбера» позволяет быстро создавать наглядные интерактивные дэшборды и онлайн-отчетность, формировать BI-аналитику в режиме реального времени, мониторить эффективность маркетинговых и других кампаний, обрабатывать десятки и сотни миллионов транзакций в день.

«Навигатор» поддерживает более 70 форматов представления и визуализации данных и помогает получить любой необходимый уровень детализации, провести факторный анализ и наглядно представить связи и причины.

Платформа предоставляет доступ к документам и файлам отчетов как в онлайн-, так и офлайн-режиме с различных устройств — смартфона, планшета, ноутбука, ПК. Система поддерживает наиболее популярные форматы файлов (PDF, MS Office), оповещает об обновлении контента, осуществляет поиск по названиям документов и тегам.

Платформа «Навигатор» включена в реестр российского программного обеспечения.

Тарас Скворцов, вице-президент – директор департамента финансов Сбербанка, сказал: По оценкам экспертов, российский рынок бизнес-аналитики по итогам 2023 г. вырастет на 30-40%. Этот прогноз подтверждают и наши наблюдения, мы видим большой спрос на платформу «Навигатор» среди отечественных заказчиков. GlowByte давно и прочно зарекомендовал себя как надежный партнер по внедрению BI-решений. Мы уверены, что вместе сможем предложить клиентам не только достойный аналог уже привычных им продуктов, но и такой уникальный для BI-систем функционал как онлайн-отчетность, управление по отклонениям и AI-ассистент».

Екатерина Панферова, руководитель практики Business Intelligence GlowByte, сказала: «Потребность бизнеса в качественном аналитическом ПО из года в год только растет. Рынок решений тоже расширяется, улучшаются инструменты и, самое главное, теперь они выпускаются отечественными производителями. «Сбер» обладает огромными ресурсами для создания новых продуктов и последние годы последовательно выводит на внешний рынок свои разработки. «Навигатор» — передовая платформа, которая способна значительно увеличить скорость принятия управленческих решений при неизменно высоком качестве результата. Это решение «Сбер» уже несколько лет использует сам, и оно доказало свою эффективность на практике. Мы уверены в том, что клиенты GlowByte по достоинству оценят возможности «Навигатора».