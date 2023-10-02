Проекты Москвы вошли в число наиболее эффективных российских практик применения искусственного интеллекта в умных городах

Проекты Правительства Москвы вошли в число наиболее эффективных практик применения искусственного интеллекта (ИИ) в умных городах России. Эксперты отметили лидирующую роль Москвы в развитии этого направления среди российских городов и разнообразие сфер, в которых город применяет технологии искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители ДИТ Москвы.

«Москва — современный умный город, который использует различные сквозные технологии в городском управлении. Сегодня столица реализует более 80 цифровых проектов с применением ИИ, некоторые из которых были отмечены как наиболее эффективные в России. При этом город системно ищет новые направления и способы применения ИИ для повышения эффективности системы управления и предоставления максимально качественного сервиса для жителей и бизнеса. В ближайшие годы в соответствии с поручением мэра Москвы столица продолжит внедрять искусственный интеллект в отраслях социальной сферы и городского хозяйства», — сказал Дмитрий Онтоев, советник руководителя столичного Департамента информационных технологий.

Авторы отчета отмечают, что технологии ИИ играют ключевую роль в развитии умного города. Искусственный интеллект применяется практически во всех отраслях, однако наиболее эффективен он там, где нужно быстро обрабатывать большой объем информации, автоматизировать выполнение рутинных операций и помогать человеку принимать управленческие решения.

В отчет вошло более 55 успешных примеров применения ИИ в умных городах. Среди них столичные проекты в сфере здравоохранения, городского хозяйства, транспорта, экономики, взаимодействия с гражданами и других отраслях. Центр организации дорожного движения внедряет несколько проектов, которые построены на искусственном интеллекте. Это система фотовидеофиксации, умные камеры на МКАД и ключевых магистралях города, умные перекрестки, система контроля наземного пассажирского транспорта и другие.

Например, с появлением умного перекрестка на площади Тверская Застава на 17% повысилась ее пропускная способность, удалось решить проблему с самозапиранием перекрестка (как только блокировался один въезд, практически сразу же образовывались заторы на всех остальных). Теперь в ожидании зеленого сигнала пешеходы на переходах тратят в два раза меньше времени. На МКАД, Северо-Восточной хорде и в тоннелях Москвы работает более 1,4 тыс. умных камер, которые в реальном времени 24 часа в сутки ежедневно выявляют до 13 типов инцидентов. Это помогает диспетчеру оперативно принимать решение и направлять к месту аварии дорожный патруль, службу помощи Центра организации дорожного движения, вызывать спасательные, правоохранительные или дорожные службы.

Сервисы ИИ в рамках эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения применяются уже в 150 организациях столичной системы здравоохранения. Они анализируют снимки КТ, МРТ, результаты рентгенографии, флюорографии, маммографии и выявляют на них признаки различных заболеваний, включая рак легких, пневмонию, инсульт и другие. Алгоритмы отмечают цветовыми подсказками области возможных патологий и проводят полезные измерения. ИИ помогает сократить время диагностики и обратить внимание медиков на возможные признаки заболеваний на ранней стадии. Сегодня в проекте работает более 50 ИИ-сервисов по 23 направлениям исследований. Система проанализировала свыше 10,5 млн снимков.

Голосовой помощник общегородского контакт-центра появился на городских горячих линиях в 2014 г. Сегодня он обрабатывает почти 50% звонков горожан, помогая жителям быстрее получать информацию и некоторые сервисы без ожидания на линии. Кроме того, его работа освобождает операторов контакт-центра от необходимости отвечать на типовые вопросы. Благодаря этому у них появляется больше времени на разбор сложных ситуаций, требующих внимания и выяснения деталей.

С момента запуска робот принял более 110 млн звонков. Аналогично работает и чат-бот на портале mos.ru и других городских онлайн-ресурсах. ИИ ищет ответ на вопрос в базе знаний и предоставляет его пользователю.

Внедрение технологий искусственного интеллекта помогает Москве становиться еще более комфортным городом для жизни и бизнеса. Пятый год подряд столица возглавляет российский индекс цифровизации городского хозяйства «IQ городов». В последнем рейтинге город набрал максимальные 120 баллов. Помимо этого, более 70 раз цифровые проекты Москвы, в том числе ИИ-решения, становились победителями и призерами отраслевых российских и международных конкурсов.

Использование искусственного интеллекта для повышения качества жизни горожан соответствует национальной стратегии развития искусственного интеллекта в России, а также задачам национальной программы «Цифровая экономика России» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление».