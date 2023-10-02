ПЭК перевел на электронные накладные более 90% своих рейсов

До конца 2023 г. компания планирует ПЭК завершить переход на электронный документооборот и подключить к работе более 400 партнеров-перевозчиков. Это позволит ПЭК нарастить число ЭТРН еще на 65%, до 5 тыс. в сутки. По данным оператора ЭДО «СКБ Контур», за май-август 2023 г. на электронные транспортные накладные перешли в два раза больше компаний, чем за аналогичный период 2022 г. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

За июнь-август 2023 г. компания перевела на электронные транспортные накладные 92% рейсов с участием грузового парка «Авто-ПЭК» (входит в группу компаний ПЭК). За четыре неполных месяца мультисервисный оператор оформил более 22 тыс. ЭТРН в 86 отделениях по всей России. Со второй половины сентября 2023 г. ПЭК выпускает 3 тыс. электронных документов в сутки.

Сейчас компания работает по сценарию, в котором выступает грузоотправителем и грузополучателем, перевозчик в этом случае — «Авто-ПЭК».

До конца 2023 г. логистический оператор планирует полностью завершить переход на электронный документооборот и подключить к системе более 400 перевозчиков по всей России.

С начала сентября 2023 г. уже более 10% транспортных партнеров перешли на ЭТРН вместе с ПЭК.

Игорь Алексашов, директор по транспортной логистике ПЭК: «Мы помогаем перевозчикам перестроить бизнес-процессы и протестировать подписание ЭТРН на каждом этапе. Так как водители регулярно находятся в рейсах, их обучение начинаем за несколько месяцев, чтобы гарантированно подготовиться в назначенный срок. Мы информируем перевозчиков, что переход на электронные накладные поможет им уже через один-два дня после завершения рейса получить выплату, тогда как при обмене бумажными документами ожидание может доходить до 30 дней, пока заказчик не подпишет проверенные оригиналы».

По данным «СКБ Контур», за май-август 2023 г. на электронные транспортные накладные перешли в два раза больше компаний, чем за аналогичный период 2022 г.

Павел Коптелов, эксперт продукта «Логистика» в «Контуре»: «Самый высокий спрос наблюдается среди производителей и ретейлеров алкогольной продукции, для которых использование электронных транспортных накладных станет обязательным уже с 1 июня 2024 г. При этом все чаще подключаются к ЭТРН и другие производители, поставщики, ретейлеры, а также — транспортные и логистические компании. Больше всего бизнес привлекает то, что при переходе на электронные накладные среднее время, которое сотрудники тратят на оформление и проверку одного документа сокращается с 20 минут до нескольких секунд, а обмен данными происходит моментально. Благодаря встроенной проверке, возможность допустить ошибку практически исключается».

Например, с момента перехода в электронный формат ПЭК в два раза сократил время оформления транспортных накладных и ускорил процесс обмена документами между всеми участниками цепи поставок.

До конца 2023 г. компания планирует перевести на ЭДО в грузоперевозках более 90% рейсов по всей России. Это позволит ПЭК выпускать 5 тыс. накладных в сутки.

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