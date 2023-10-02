«Консист бизнес групп» завершила второй этап разработки решения «Турбо отель» по гранту РФРИТ

«Консист бизнес групп» (входит в группу «Ланит») завершила второй этап реализации проекта «Разработка отраслевого решения «Турбо отель» для комплексной автоматизации деятельности гостиниц на базе отечественной программы для ЭВМ «Платформа Турбо Х», версия 10».

Компания в конце 2022 г. получила грант Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ) на создание ПО в сфере гостиничной индустрии. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

«Турбо отель» – новый программный продукт для автоматизации всех бизнес-процессов в гостиницах, реализованный как альтернатива решениям других вендоров, которые получили распространение благодаря международным операторам сетевых отелей. Система позволит управлять номерным фондом, контролировать и планировать загрузку, бронирование, ценообразование, работу с гостями (оформление, подбор номера, учет услуг, выезд), а также проводить анализ результатов деятельности.

Второй этап разработки был нацелен на развитие ключевого функционала системы. Например, в модуле бронирования реализована возможность зарезервировать в одном документе номера разных категорий, с отличающимися тарифами и сроками. На все дни проживания в одном номере могут быть назначены различные тарифы. Это выгодно выделяет решение среди аналогов, позволит сократить время при обработке как индивидуального, так и группового бронирования, существенно повысит эффективность работы службы бронирования в целом.

Гибкая тарификация и обработка нетривиальных ситуаций – существенные факторы, которые учитываются при создании нового решения. Система должна не только оперативно отрабатывать все операции, но и помогать отельерам генерировать дополнительную выручку. Например, в ней предусмотрена возможность внесения прайс-листов, по которым осуществляется продажа дополнительных услуг отеля.

В рамках развития модуля «Управление размещением» пересмотрен подход к ведению учета гостевых балансов: счет гостя и счет брони – это два разных взаимосвязанных параметра. Если гость переплатил за проживание, нет необходимости создавать отдельный PayMaster и переносить туда переплату: средства останутся на счете гостя с возможностью оплаты будущих услуг.

Существенное развитие получил и модуль «Управление обслуживанием номеров», охватывающий весь комплекс задач, связанных с ведением жилого и нежилого номерного фонда, реестров номеров для уборки, назначением заданий горничным, возможностью осуществления вечерней уборки, формированием прогноза по обслуживанию номеров, управлением и контролем за выводом и возвратом номерного фонда.

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«Консист бизнес групп» — российская консалтинговая группа, образованная в 2015 г., входит в группу «Ланит». Группа работает на рынке ИТ-консалтинга, внедрения информационных систем и заказной разработки программного обеспечения, занимает второе место в рейтинге ERP Market.CNews. Является разработчиком отечественной программной платформы «Турбо». Офисы группы расположены в 10 городах России, штат превышает 600 человек.

«Турбо» — это линейка отечественных программных продуктов из Реестра российского ПО для разработки бизнес-приложений и комплексной автоматизации деятельности предприятий. Основу линейки составляет платформа «Турбо Х». Это 100% отечественный продукт, предназначенный для создания высоконагруженных многопользовательских систем управления и поддержки критически важных процессов. «Турбо Х» работает на Windows и Astra Linux, совместима с многопроцессорными серверами «Эльбрус» и поддерживает все известные СУБД. На платформе созданы и работают готовые корпоративные информационные системы управления в категориях ERP, EAM, EPM и др., а также более 50 отраслевых партнерских разработок

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет полный комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.