«Базальт СПО» поставит ПО образовательным организациям и библиотекам на льготных условиях

«Базальт СПО» объявляет о проведении промоакции для образовательных организаций и библиотек — осуществляется поставка двух программных продуктов ОС «Альт Виртуализация» и «Альт СП» — на льготных условиях и без ограничения срока действия лицензий.

Кампания проводится в рамках поддержки федерального проекта национальной программы «Цифровая образовательная среда». Промоакция повысит доступность и популярность российского программного обеспечения.

«За последние пять лет «Базальт СПО» поставила в организации образования порядка 165 тыс. лицензий. В том числе в школы — более 65 тыс., в вузы — примерно 9 тыс. Спрос на ОС «Альт» заметно вырос в 2022 — 2023 гг. За этот период в образовательные организации поставлено свыше 127 тыс. лицензий», — сказала Евгения Крынина, начальник отдела продаж, исполняющая обязанности коммерческого директора «Базальт СПО».

Промоакция стартовала в сентябре этого года и продлится до 31 декабря 2025 года. Она предусматривает поставку ОС «Альт Виртуализация» и «Альт СП» в следующие организации: государственные и муниципальные образовательные организации дошкольного и общеобразовательного уровня; организации дополнительного образования (обучающие дошкольников и школьников), которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; государственные и муниципальные образовательные организации высшего и профессионального образования; организации дополнительного профессионального образования, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности; учреждения, собирающие и осуществляющие хранение произведений печати и письменности для общественного пользования, а также ведущие справочно-библиографическую работу (библиотеки).

Операционные системы «Альт Образование», «Альт Рабочая станция» и «Альт Сервер» предоставляются образовательным организациям по академическим лицензиям.

Лицензиаты — государственные и муниципальные образовательные организации, которые имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности. К ним относятся (в соответствии со ст. 23 ФЗ №273 «Об образовании в РФ») следующие образовательные организации: дошкольные; общеобразовательные; профессиональные; высшего образования; дополнительного и дополнительного профессионального образования.

В академическую лицензию входит базовая техническая поддержка на 12 месяцев.

Все направления работы «Базальт СПО», связанные с обучением и сотрудничеством с образовательными организациями, объединяет проект «Альт Академия».