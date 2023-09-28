Новая опция платформы «N3.аналитика»: мониторинг всех талонов к врачу на уровне региона

Команда BI-платформы «N3.аналитика» разработала и внедрила решение, которое помогает организаторам здравоохранения регулировать нагрузку на медицинских работников на местах в соответствии с федеральными нормативами. Об этом CNews сообщили представители компании «Нетрика медицина».

Новая опция стала ответом на запрос со стороны органов управления здравоохранением нескольких регионов. Сегодня регионам требуются актуальные, полные и достоверные данные обо всех талонах на прием к врачу в режиме реального времени. Только располагая такими сведениями, можно анализировать загрузку медицинских работников и отслеживать исполнение федеральных целевых показателей (в частности, по проекту «Инцидент 38»).

Правильное распределение нагрузки на медработников закреплено в методических рекомендациях по организации записи на прием к врачу, разработанных ЦНИИОИИЗ. Этот документ регулирует процессы записи на прием, а также включает рекомендации по рациональному использованию кадров, нацеленные на снижение непрофильной нагрузки на медицинский персонал, регулирование времени приема пациентов в зависимости от специальности врача, оптимизацию рабочих процессов внутри медорганизации в целом.

Ранее на платформе «N3.аналитика» появилось решение для мониторинга свободных временных слотов, позволяющее анализировать доступность записи к врачу. Новую задачу решили донастройкой программного робота, собирающего данные о предлагаемых пациентам слотах.

В исходном решении робот «обходит» медицинские информационные системы (МИС) всех медицинских организаций региона, запрашивая данные о свободных талонах. Новая опция позволяет запрашивать данные обо всех талонах: свободных и занятых, конкурентных (общедоступных) и неконкурентных (зарезервированных за отдельным источником, например, за регистратурой).

Собранные роботом данные отображаются в пользовательском интерфейсе «N3.аналитики», где их можно посмотреть в любом срезе и визуализировать в режиме реального времени. Так, например, можно отследить доли свободных и занятых, общедоступных и зарезервированных талонов, оценить загрузку врачей конкретной специальности или отдельной медорганизации.

«Новая опция реализована без изменений в общей архитектуре наших разработок, – отметил ведущий бизнес-аналитик компании «Нетрика медицина» (входит в N3.Group и ГК «Ташир медика») Алексей Васин, – Благодаря этому заказчик может использовать новое решение в рамках текущего взаимодействия с МИС без дополнительных финансовых вложений в интеграцию».

Новинка уже заработала в пилотном регионе – им стала Кемеровская область.

Программный робот обходит МИС несколько раз в сутки, таким образом за неделю на платформе «N3.аналитика» агрегируется статистика по сотням тысяч уникальных талонов. Анализируя эти данные, КОМИАЦ им. Р.М. Зельковича помогает Министерству здравоохранения Кузбасса и медицинским организациям региона делать медицинскую помощь доступнее.

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«Нетрика медицина» разрабатывает и поставляет ИТ-решения для государственного и частного здравоохранения. Компания специализируется на создании государственных информационных систем регионов России и их интеграции с Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).