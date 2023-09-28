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Группа «Самолет» внедрит единую информационную систему ТУРБО ERP

Группа компаний «Самолет», одна из крупнейших федеральных корпораций в сфере proptech и девелопмента, и разработчик решений ТУРБО «Консист Бизнес Групп» (входит в группу ЛАНИТ) совместно с компанией-партнёром GMCS объявили о старте сотрудничества по построению информационной системы для оперативного, управленческого и международного финансового учёта на базе решений ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование.

В ходе сотрудничества «Консист Бизнес Групп» реализует стратегический ИТ-проект с использованием программных продуктов из линейки ТУРБО, которые сформируют учетную систему для группы «Самолет». На базе решений ТУРБО будет построена единая система для ведения оперативного, управленческого финансового учёта, а также учёта по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО).

«Самолет» занимает вторую строчку среди девелоперов в России по объему текущего строительства. Компания реализует проекты комплексного освоения территории со всей сопутствующей инфраструктурой для жизни. В контур проекта будут вовлечены 9 бизнес-юнитов группы. В рамках внедрения ТУРБО ERP планируется интеграция с 25 информационными системами компании, охватывающими процессы ведения хода строительства, проведения тендеров и закупок, управления продажами, корпоративного хранилища данных и др. Планируется, что будущая система будет обрабатывать около трех миллионов документов в год с органическим ростом согласно бизнес-планам компании «Самолет».

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Заместитель генерального директора по экономике и финансам группы «Самолет» Наталья Грознова: «Ключевой задачей проекта внедрения ТУРБО ERP станет централизованная поддержка процессов группы. При выборе решения мы обращали внимание на масштабируемость и гибкость предлагаемых информационных систем. Совместно со специалистами «Консист Бизнес Групп» проработали архитектуру будущего решения, а также объем охватываемых процессов. Решения ТУРБО ERP и ТУРБО Бюджетирование станут основой для формирования аналитических данных и дадут менеджменту компании актуальную управленческую информацию в режиме реального времени, что в условиях конкурентного рынка является важнейшим фактором роста бизнеса».

Генеральный директор «Консист Бизнес Групп» Павел Горянский: «Система ТУРБО ERP сочетает в себе надежность, скорость обработки данных и широкие аналитические возможности. «Консист Бизнес Групп» обладает огромным опытом в реализации проектов автоматизации процессов на программных продуктах класса ERP ведущих мировых производителей. Теперь этот опыт нашел отражение в создаваемых нами продуктах линейки ТУРБО. Наши решения не имеют аналогов на российском рынке программного обеспечения и являются оптимальным выбором для цифровизации процессов в корпоративном сегменте бизнеса. Реализация проекта в группе «Самолет» – амбициозная задача, которая потребует усилий всех участников, как со стороны внутренней команды, так и со стороны вендора, с активным вовлечением партнера. Мы уверены в успехе, и у нас нет сомнений, что на решениях ТУРБО будут реализованы все задачи столь масштабного проекта».

Бизнес-директор компании GMCS Ксения Черникова: «Мы рады стать частью крупного проекта, цель которого реализовать современный подход к управлению бизнес-процессами столь крупной российской компании. С учетом нашей глубокой экспертизы в области финансов, бюджетирования и планирования, мы надеемся увидеть ощутимые итоги совместной работы по внедрению комплексной системы ТУРБО ERP».

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