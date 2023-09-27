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Yandex Cloud запустила сервис речевой аналитики с YandexGPT для бизнеса

Облачная платформа Yandex Cloud представила сервис речевой аналитики Yandex SpeechSense. Технология позволяет проводить детальный анализ звонков и чатов операторов контакт-центров, в том числе оценивать их тон и вовлеченность в диалогах. С помощью Yandex SpeechSense компании смогут повысить качество работы сотрудников в голосовых каналах и снизить затраты на аналитику коммуникаций. Сервис доступен для пользователей платформы в режиме Private Preview и предоставляется по запросу.

В SpeechSense аналитика речи проходит в несколько этапов. Сначала записи звонков, чаты, данные из CRM-систем загружаются в облако. Там речь конвертируются в текст с помощью технологии распознавания Yandex SpeechKit. Полученный текстовый контент проходит автоматическую проверку на соответствие скрипту. Например, размечается, поздоровался ли оператор с клиентом или были ли в его речи негативные высказывания. После этого расшифровка отправляется на уже более комплексный анализ в YandexGPT, с которой интегрирован сервис. Нейросеть умеет работать со сложными метриками и определять, например, тон диалога, уровень эмпатии и вовлеченности оператора, оценивать удовлетворенность клиента.

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Yandex SpeechSense

«Yandex SpeechSense поможет бизнесу по максимуму использовать инсайты из голосовых каналов коммуникаций. Несколько сервисов «Яндекса» и наших клиентов уже протестировали SpeechSense на реальных задачах. Теперь мы открываем доступ для большего числа пользователей», — сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам в Yandex Cloud.

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Yandex SpeechSense

Интеграция с YandexGPT дает больше возможностей для аналитики речи в сервисе. Сейчас в SpeechSense работает общая модель нейросети. Разработчики облачной платформы планируют дообучать и улучшать ее, чтобы она могла, например, проверять ответы операторов на соответствие редакционной политике сервиса и бизнес-процессов.

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