Yandex Cloud подводит итоги закрытого тестирования YandexGPT среди 800 компаний

Yandex Cloud подвела первые итоги закрытого тестирования технологии YandexGPT. В нем приняли участие 800 компаний, больше всего – ИТ, ритейл и банки. По итогам тестирования в сервисе появились новые возможности. Теперь клиенты могут дообучать технологию на своих данных, а в сервисе появился режим чата, благодаря которому технология может поддерживать текстовый диалог и помнит контекст беседы. Кроме того, в YandexGPT в облаке используются эмбеддинги – модель, которая позволяет точнее определять значения слов в тексте исходя из частоты их употребления. Также пользователям стала доступна новая нейросеть – YandexGPT 2. До конца 2023 г. сервис станет доступен клиентам Yandex Cloud в формате публичного превью - его можно будет использовать для разработки приложений или в тестовом окружении.

Закрытое тестирование YandexGPT для бизнеса стартовало в июле 2023 г. Специалисты платформы Yandex Cloud проанализировали более 6000 заявок.

«ИТ, ритейл и банки закономерно оказались в числе первых участников тестирования, так как традиционно являются ранними пользователями новых технологий. При этом, что интересно, значительную долю участников составили представители и других отраслей, включая промышленность и медиа. Важно, что заметная часть компаний включилась в закрытое тестирование с уже сформированным пониманием задач, что дает и хорошую основу для получения первых результатов, так и качественную обратную связь для дальнейшего развития продукта», – сказал Александр Черников, коммерческий директор Yandex Cloud.

Yandex Cloud подводит итоги закрытого тестирования YandexGPT среди 800 компаний

Компании проверили возможности YandexGPT в нескольких десятках сценариев применения больших языковых моделей. Специалисты Yandex Cloud поделили эти сценарии на шесть основных групп: контентные задачи, создание чат-ботов и виртуальных ассистентов, обобщение и агрегация данных по рабочим чатам, отзывам; анализ и классификация запросов пользователей; ответы на вопросы пользователей и выделение сущностей из текстов. На основе этих запросов в новой версии продукта добавились новые возможности.

YandexGPT для бизнеса: что нового

- Режим чата. Теперь в ходе текстового диалога с пользователем YandexGPT помнит контекст – например, если пользователь задал вопрос, получил ответ и затем просит дополнительно уточнить информацию по тому же вопросу.

- Fine Tuning в сервисе Yandex Datasphere. Возможность использовать в YandexGPT модель, дообученную на пользовательских данных. Например, это может быть полезно в областях, которые оперируют специфическими понятиями и терминами.

- Эмбеддинги. Способ представления слов в виде числовых векторов, благодаря которому сервис лучше понимает значения слов в зависимости от контекста.

- YandexGPT 2. Бизнесу доступна новая нейросеть, которая намного лучше справляется с задачами стилизации, пересказа и анализа, создания текстов и ответов на вопросы.

«Один из перспективных сценариев применения YandexGPT для бизнеса – это ответы на вопросы, которых нет в интернете, но их можно найти во внутренних источниках компании. Простой пример – умный бот, с помощью которого сотрудник компании может оставить заявку на какой-либо сервис, найти нужный документ или специалиста. Для того, чтобы это стало возможным, мы проверили, как YandexGPT взаимодействует с системами управления базами данных, к которым модель подключается, когда формулирует ответ на запрос», – сказал Григорий Атрепьев, директор по продуктам Yandex Cloud.

Участники тестирования также использовали YandexGPT в необычных задачах. Один из заказчиков из e-com придумывал с помощью технологии стихотворные рекламные слоганы. Кроме того, YandexGPT протестировали в роли ассистента юридической службы, консультанта по психологическим темам, SMM-менеджера и представителей других профессий. Уже в конце 2023 г. возможности технологии смогут протестировать все клиенты Yandex Cloud.

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YandexGPT — нейросеть, которая умеет создавать и перерабатывать тексты, предлагать новые идеи и учитывает контекст беседы с пользователем. Она доступна в режиме «Алисы» «Давай придумаем». Также YandexGPT кратко пересказывает тексты статей из интернета в «Яндекс браузере» и на 300.ya.ru, обобщает информацию из отзывов о товарах в «Поиске» и на «Маркете», помогает создавать описания товаров продавцам «Маркета» и не только. Нейросеть можно протестировать в собственном бизнесе — для этого нужно оставить заявку на доступ к API.