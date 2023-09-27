В сфере энергетики реализован проект по переходу на использование решения российского ИТ-разработчика

Эксперты Innostage завершили внедрение решения для доступа в интернет на базе UserGate на предприятии в секторе энергетики. Проект позволил организации осуществить импортозамещение зарубежного продукта производства Forcepoint. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Реализация проекта происходила в отказоустойчивых кластерах на двух площадках предприятия, в разных городах. В ходе проекта специалисты Innostage настроили политики доступа, правила контроля и фильтрации интернет-трафика, черные-белые списки. Кроме того, были выполнены гибкие точечные настройки.

Реализация проекта на одной из площадок потребовала от специалистов Innostage использования аппаратной платформы линейки F, которая сочетает все функции безопасности с возможностями, необходимыми для функционирования максимально стабильного сервиса при предельно высокой нагрузке. Ее применение позволило им гарантировать предприятию возможность работы системы в условиях большой загрузки каналов и надежную защиту от угроз.

Сегодня решение UserGate предоставляет предприятию непрерывный доступ в интернет и используется его сотрудниками. Общее количество пользователей продукта насчитывает 5 тыс. Решение получает регулярные обновления. Выбор и внедрение предприятие осуществляло совместно с компанией Innostage, предоставляющей услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры.

«Решение UserGate стало для предприятия полноценной заменой продукта Forcepoint. Система ничем не уступает зарубежному аналогу по функционалу. Наличие мощной аппаратной платформы позволяет ей без проблем справляться с большим трафиком заказчика», – отметил Максим Павловский, руководитель департамента решений и развития бизнеса.

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Innostage – российская ИТ-компания, разработчик и интегратор сервисов и решений в области цифровой безопасности. Innostage оказывает услуги по аудиту и формированию дорожных карт комплексного импортозамещения цифровых сервисов и ИТ-инфраструктуры. Также на базе Innоstage функционирует профессиональный центр противодействия киберугрозам Innostage СyberART, осуществляющий комплексный подход к противодействию цифровых угроз за счет превентивного анализа рисков и управления уязвимостями, выявления попыток атак на раннем этапе и немедленного реагирования на них с целью полного нивелирования возможных последствий и устранения причин возникновения инцидентов. Является центром ГосСОПКА.