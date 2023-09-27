Университет «Синергия» подготовит ИТ-специалистов в сотрудничестве с PIX Robotics

Университет «Синергия» и российский разработчик экосистемы ИТ-решений PIX Robotics подписали соглашение о сотрудничестве и приступили к реализации программы «PIX просвещение» в вузе. Сотрудничество университета и компании-разработчика позволит подготовить квалифицированных специалистов с учетом тенденции на импортозамещение в ИТ-сфере.

В рамках соглашения университет введет в образовательные программы для ИТ-специалистов работу с продуктами PIX Robotics и получит доступ к программному обеспечению, которое студенты и преподаватели смогут использовать при выполнении лабораторных и научно-исследовательских работ.

С 2023-2024 учебного года студенты факультета информационных технологий университета «Синергия» смогут научиться использованию ИТ-решений PIX для управления, роботизации и аналитики бизнес-процессов. Учащиеся с помощью алгоритмов PIX научатся работать с целым спектром задач бизнес-компаний — от поиска сотрудников и обработки обращений клиентов до анализа больших данных и принятия решений.

Для обновления программ 18 учебных дисциплин 26 преподавателей факультета информационных технологий Университета «Синергия» уже начали проходить обучение от экспертов PIX Robotics. В дальнейшем теоретические и прикладные навыки по использованию программ будут введены в такие дисциплины факультета ИТ, как «Системы поддержки принятия решений», «Программное обеспечение управления проектами», «Электронная коммерция», «Инструментальные средства информационных систем» и другие; согласуются обновления тем выпускных квалификационных работ бакалавров и магистров; определяются новые направления научных исследований по программе аспирантуры «Математические, статистические и инструментальные методы в экономике».

«Университет «Синергия» стремится постоянно расширять возможности для получения ИТ-образования в вузе. Уже сейчас в Университете открыто 12 программ в колледже, бакалавриате и магистратуре, 11 курсов дополнительного образования, преподается более 50 тематических дисциплин. Сотрудничество с PIX Robotics позволит университету «Синергия» обновить действующие образовательные программы с акцентом на использование российских ИТ-решений, а студентам — создать исследовательские и технологичные проекты совместно с экспертами-практиками и пройти стажировки в ведущей ИТ-компании, разработки которой используются в различных отраслях экономики — от банковского сектора до добычи полезных ископаемых и транспорта», — сказал ректор университета «Синергия» Артем Васильев.

Программа «PIX просвещение» подразумевает то, что эксперты PIX Robotics совместно с вузами будут разрабатывать учебно-методические пособия, проводить мастер-классы и хакатоны для молодых ИТ-специалистов, помогать им реализовывать новаторские проекты, а также организовывать стажировки. Специалисты будут учить студентов RPA-разработке и BI-аналитике на российских продуктах, вести инновационные проекты в сфере управления процессами, бизнес-аналитики, роботизации, искусственного интеллекта и машинного обучения.

В апреле 2023 г. аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко отметил, что в 2023 г. спрос на ИТ-кадры в России вырос на 63% по сравнению с 2022 г. Для поддержки ИТ-специалистов и обеспечения необходимого количеств кадров государство совместно с вузами и профессиональным сообществом запускает новые меры и проекты.

Так, например, в 2022 г. в 114 российских вузах были созданы «Цифровые кафедры», которые позволяют студентам разных факультетов получить ИТ-компетенции параллельно с изучением основной программы. Планируется, что к 2025 г. «Цифровые кафедры» выпустят свыше 385 тыс. человек, а к 2030 г. дополнительную квалификацию по ИТ-профилю получат уже 900 тыс. студентов.

Помимо этого, действует проект «Цифровые профессии», который позволяет льготным категориям граждан получить ИТ-образование со скидкой 50, 75 или 100%. По итогам обучения выдается диплом о профессиональной переподготовке. Заявки подаются через сайт «Госуслуги». В 2022 г. в рамках проекта «Цифровые профессии» прошли обучение более 20 тыс. человек, в 2023 г. продолжается обучение поступивших в 2022 г. Университет «Синергия» — один из вузов-участников проекта «Цифровые профессии».