Цифровизация АПК поможет решить вопрос нехватки кадров

Продуктивность отдельных специалистов сельхозпредприятия может повыситься в 7-10 раз при внедрении в производственный процесс цифровых решений. Об этом CNews сообщили представители ГК «Геомир».

Проблема нехватки кадров актуальна для всех регионов России, а ее степень зависит от соотношения количества аграрных институтов к общей площади пашни и количеству хозяйств в регионе. Также дефицит кадров является следствием низкой рентабельности АПК в регионе, что отражается на зарплатном фонде предприятий. В компании отмечают тенденцию оттока специалистов с Урала и из Сибири в Южные и Центральный регионы, где заработные платы выше, а работодателей в этой сфере больше.

Самый ощутимый дефицит АПК испытывает в механизаторах и агрономах. Однако, по мнению компании, не менее сложно найти ИТ-специалистов, несмотря на то, что их общее требуемое количество значительно меньше.

«Решить проблему нехватки специалистов в агропромышленном комплексе могут в том числе и цифровые технологии, – сказал генеральный директор «Геомир» Илья Воронков. – Прежде всего, они помогают автоматизировать производственные процессы и за счет этого повысить производительность сотрудников и снизить общее количество требуемых специалистов на одну и ту же площадь полей».

Из опыта разработчика отечественных цифровых продуктов, который вот уже более 20 лет занимается внедрением систем автоматизированного управления предприятиями, продуктивность отдельных специалистов может повыситься в 7-10 раз в хозяйствах, где применяются такие решения. «Например, в крупных холдингах мы стремимся к тому, чтобы один квалифицированный агроном мог эффективно обслуживать до 50 тыс. гектар полей», – сказал Илья Воронков.

В компании отмечают и другой позитивный эффект цифровизации сельхозпредприятий: эти технологии повышают рентабельность производства в среднем до 10-15%, что положительно сказывается на уровне заработанных плат и, соответственно, привлекательности вакансий в АПК.

Впрочем, для внедрения цифровых решений в производственную деятельность хозяйств также нужны подготовленные кадры. «Часто проще найти либо ИТ-специалиста, который будет готов погрузится в отраслевую специфику, либо специалиста из АПК с хорошими навыками работы с компьютером, который обучится специализированным цифровым программам, чем искать сразу готового специалиста», – считает эксперт.

В компании отмечают, что сам процесс обучения работе с системами автоматизированного управления сельхозпредприятием достаточно простой и не требует каких-либо узкоспециализированных знаний от сотрудников. Компания ведет планомерную деятельность в этом направлении, обучая кадры не только своих клиентов, но и взаимодействуя с аграрными ВУЗами по программам обучения и повышения квалификации в области автоматизации и цифровизации агробизнеса.

«Прежде всего обучиться цифровым технологиям можно в лидирующих аграрных ВУЗах, с которыми сотрудничают компании, занимающиеся цифровыми технологиями, например: МСХА имени К. А. Тимирязева, СПбГАУ, КубГАУ, Новосибирский ГАУ, Алтайский ГАУ, Ульяновский ГАУ», – подытожил Илья Воронков.

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Группа компаний «Геомир» – участник рынка цифровых услуг и сервисов в АПК, российский разработчик программного обеспечения и поставщик оборудования для цифрового земледелия, а также производитель БПЛА. В портфеле разработчика облачный сервис «История поля», позволяющий вести автоматический сбор и анализ данных о производственных процессах с целью повышения эффективности управления сельхозпредприятиями, а также программное обеспечение для работы с агродронами «Ассистагро». Компания основана в 2002 г. К 2023 г. услугами «Геомир» пользуются более 500 предприятий АПК России с общим земельным банком свыше 10 млн га. Компания также ведет деятельность за пределами России, поставляя свое программное обеспечение сельхозпроизводителям Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Узбекистана, а также странам Африки.