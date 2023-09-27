CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения Техника
|

Терминалы Galileosky подсказывают добывающей компании, где искать золото на Дальнем Востоке

Компания «Сантэл мониторинг» внедрила на золотоприиске круглосуточную систему контроля спецтехники c терминалами пермского производителя Galileosky. Анализ данных позволяет определять, насколько целесообразно разрабатывать каждый карьер. Об этом CNews сообщили представители Galileosky.

Ранее транспорт и спецтехника компании «ПИК» на прииске «Архара» в Еврейской автономной области были оборудованы системой мониторинга с передачей данных через Wi-Fi. Из-за плохого сигнала информация не всегда поступала оперативно или терялась. Более того, нужно было настроить контроль расхода топлива, работы органов спецтехники и содержания золота в породе.

Технические специалисты «Сантэл мониторинг» установили на 28 транспортных средств терминалы Galileosky Base Block Iridium, так как оборудование обеспечивает бесперебойную передачу данных в труднодоступных местах.

Теперь терминалы круглосуточно передают данные о работе спецтехники: производится подсчет, сколько кубометров земли расчистил бульдозер. На самосвалах терминалы считают количество загруженных ковшей и контролируют поднятие кузовов. За счет сопоставления количества загруженных ковшей породы в промывочную машину с количеством промытого золота выявляется целесообразность разработки карьера. Главный результат – рациональное распределение техники, так как благодаря системе контроля большая часть техники направляется в тот карьер, где процент добываемой руды больше.

Более того, компания контролирует количество отработанных часов техники и фактический простой. Это позволяет обеспечить минимальный простой и максимально добыть золотую руду. Контроль задач по проверке грунта на наличие золотой руды, подсчет моточасов и количества операций обеспечивают терминалы на буровой установке. Дополнительно терминалы контролируют расход топлива.

Директор ООО «Сантэл мониторинг» Алексей Барабашкин: «По факту внедрения системы контроля и мониторинга работы спецтехники заказчик получил возможность оперативно контролировать круглосуточную работу на приисках, где отсутствует сотовая связь и действует другой часовой пояс. На будущее у заказчика есть потребность в контроле движения топлива в стационарных емкостях и дооснащение транспортных средств, которые участвуют в процессе золотодобычи».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат

Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще