«Первый бит» мигрировал и продолжает развивать программных роботов в фармацевтической компании «Акрихин»

«Акрихин» — российская фармацевтическая компания, выпускающая более 200 наименований лекарственных препаратов. В рамках проекта компания «Первый бит» офис «Спортивная» импортозаместила более 20 программных роботов с платформы UiPath на PIX RPA. Об этом CNews сообщили представители компании «Первый бит».

«Акрихин» использовал программных роботов на платформе UiPath с 2020 г., делая ставку на освоение новых цифровых технологий и повышение операционной эффективности. С точки зрения архитектуры решения цифровые «сотрудники» работали централизованно и решали задачи на уровне компании, а не выступали простыми помощниками отдельных пользователей. Всего в компании использовалось более 30 роботов, и еще почти два десятка задач роботизации стояли в очереди разработки.

После ухода вендора UiPath с российского ИТ-рынка «Акрихин» искал отечественное решение, подходящее по функциональным возможностям — им стала платформа PIX RPA. Генеральным подрядчиком по внедрению выступил ИТ-интегратор «Первый бит», который реализовал проект импортозамещения за четыре месяца и продолжил работу по поддержке и внедрению новых роботов.

Переход на PIX RPA проходил поэтапно. ИТ совместно с ключевыми пользователями определили приоритет каждого роботизированного процесса и фактически выстроили роботов в очередь на импортозамещение: от наиболее критичных с точки зрения непрерывности бизнес-операций до тех, работу которых пользователи были готовы временно взять на себя. Приоритезация проходила жарко: во всех задействованных подразделениях роботы уже стали неотъемлемой частью ежедневной работы.

В результате удалось в срок перевести на новую платформу все три блока роботизированных в «Акрихине» процессов: бухгалтерию, коммерческую логистику и регуляторный надзор. За бухгалтеров роботы загружают банковские выписки, формируют акты сверки с поставщиками и заказчиками, проводят авансовые отчеты, осуществляют оплаты по счетам-фактурам и др. Для специалистов коммерческой логистики — проводят инвойсы при оприходовании продуктов, сверяют складские остатки в ERP и WMS системах и готовят прочие данные и материалы. Для фармакодназдора и медицинского отдела — тщательно проверяют обновления на сайте регулятора и оповещают о новостях, которые требуют действий от «Акрихина». Все это заметно освобождает сотрудников от рутины и позволяет им сфокусироваться на принятии решений, а также нивелирует риск ручных ошибок.

«Совместно со специалистами компании «Первый бит» «Акрихин» импортозаместил программных роботов с UiPath на PIX RPA. Проект был очень плотный, и мы рисковали не успеть перевести всех роботов на российское ПО до окончания лицензии UiPath. Активно управляли ожиданиями бизнес-пользователей, прорабатывали планы Б. Однако миграция заняла всего четыре месяца, и непрерывность роботизированных процессов удалось сохранить. Если говорить о роботизации в целом, для нашей компании она стала лакмусовой бумажкой при поиске точек оптимизации ряда бизнес-процессов и ИТ-решений. Во многом роботы поменяли подход коллег к цифровым инструментам и заметно улучшили жизнь сотрудников», — сказала Светлана Митченко, менеджер проектов информационных технологий компании «Акрихин».

«Нам было важно сохранить возможности, реализованные на предыдущей платформе UiPath, и не все отечественные продукты это позволяли. На базе PIX RPA удалось сохранить привычную бизнесу функциональность. Отдельно отмечу высокую вовлеченность вендора и интегратора: конечно, мы сталкивались с техническими сложностями, но нас оперативно консультировали и выпускали патчи», — отметил Илья Худяков, менеджер по автоматизации бизнес-процессов компании «Акрихин».

«Наша RPA-команда имеет богатый опыт миграции с иностранных платформ на PIX RPA. В данном проекте мы использовали компонент PIX Converter, который использовал код роботов на UiPath, анализировал его, а затем переформатировал его под структуру роботов PIX RPA. Это помогло нашей команде оперативно мигрировать все роботизированные процессы в сжатые сроки и приступить к роботизации новых бизнес-задач», — отметил Самир Ильясов, руководитель отдела по развитию BI и RPA компании «Первый бит».

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«Акрихин» – российская фармацевтическая компания, выпускающая лекарственные средства из наиболее востребованных пациентами терапевтических групп. В продуктовом портфеле компании насчитывается около 200 препаратов, более 45% из которых входят в Перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП).

«Первый бит» — международная ИТ-компания, занимающаяся автоматизацией бизнеса и интеграцией цифровых решений. Офисы компании расположены в девяти странах мира. За плечами компании 25+ лет работы, более 20 тыс. реализованных проектов для российских и международных заказчиков. В стеке ИТ-решений — более 70 вендоров. В команде — более 7000 специалистов.