Начал работу четвертый комплексный сервис ИИ для диагностики заболеваний

В Москве появился новый комплексный сервис искусственного интеллекта, который на компьютерной томограмме органов грудной клетки может одновременно выявить несколько заболеваний. Алгоритмы работают в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения в лучевой диагностике. Об этом CNews сообщили представители Центра диагностики и телемедицины ДЗМ.

Это уже четвертое комплексное решение на отечественном рынке разработчиков алгоритмов. Об этом сообщила и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В столице появилась еще одна нейросеть для комплексного выявления признаков заболеваний органов грудной клетки. Появление таких решений – это результат развития отечественного рынка интеллектуальных разработок в сфере медицины, который обусловлен качественным расширением московского эксперимента. Благодаря автоматизации рутинных задач у врачей появляется больше времени на анализ исследований пациента. В то же время команда столичных специалистов продолжает поиск оптимальных сценариев применения высокотехнологичных комплексных решений в практической деятельности. Сегодня в Москве около 50 алгоритмов по 23 клиническим направлениям анализируют исследования в режиме реального времени, четыре из которых – комплексные ИИ-сервисы», – сказала Анастасия Ракова.

По ее словам, на одном исследовании грудной клетки нейросеть способна распознать признаки восьми патологий: рака легкого, пневмонии, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, легочной гипертензии, гидроторакса, ишемической болезни сердца по степени кальцификации коронарных артерий и объему паракардиального жира.

Первый комплексный сервис искусственного интеллекта стал помогать столичным врачам-радиологам еще год назад. В среднем в месяц он обрабатывает порядка 20 тыс. лучевых исследований. На одной компьютерной томограмме сегодня он способен одновременно распознать признаки до 10 заболеваний. Второе комплексное решение появилось весной, третье – летом 2023 г. Всего за период реализации эксперимента сервисами искусственного интеллекта проанализированы более 10,5 млн медицинских изображений.

На медицинском изображении алгоритмы выделяют цветовыми подсказками области отклонения от нормы, производят необходимые измерения. Предоставляют врачу, как визуальные подсказки, так и текстовое описание. Москва с 2020 г. внедряет в столичное здравоохранение технологии на основе искусственного интеллекта. Работа ведется в рамках московского эксперимента по использованию технологий компьютерного зрения. Проект был запущен на базе Центра диагностики и телемедицины совместно Департаментом здравоохранения Москвы и Департаментом информационных технологий.

«Центр диагностики и телемедицины – это уникальное научное и клиническое учреждение с 27-летней историей в области лучевой и инструментальной диагностики, сегодня это бесспорный лидер цифровой трансформации здравоохранения, флагман по внедрению инноваций в медицину. Москва создает все условия для комфортной работы столичных рентгенологов и развития государственной системы здравоохранения. Сервисами искусственного интеллекта могут воспользоваться более 1500 рентгенологов из 150 медучреждений Москвы, включая детские. Более того, к нашему эксперименту присоединяются коллеги из других регионов России», – отметил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения Москвы, главный внештатный специалист по лучевой и инструментальной диагностике столицы Юрий Васильев.

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Центр диагностики и телемедицины – научно-практическая организация в структуре Департамента здравоохранения Москвы, основанная в 1996 г. Он специализируется на проведении высокоточной диагностики на основе лучевых исследований, организации работы отделений в медицинских учреждениях и повышении качества диагностических исследований с помощью стандартизации деятельности. Кроме того, центр занимается распространением лучших медицинских практик и внедрением инновационных технологий в медучреждениях не только Москвы, но и всей России. Проект соответствует целям и задачам национального проекта «Здравоохранение» и направлен на повышение качества и доступности оказания медицинской помощи жителям Москвы.