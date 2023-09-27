CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Внедрения
|

Мобильное приложение для осмотра вагонов снижает затраты на 20%

Цифровизация процесса осмотра вагонов уменьшает затраты предприятия на сопровождение отбраковки на 20%, а время осмотра – на 65%. Такие данные привел руководитель проекта ИТ-компании UMNO.digital Алексей Бочков.

Этих результатов удалось добиться при внедрении ИТ-решения «Осмотр вагонов» в компании «Нефтетранссервис», которое позволило уменьшить количество ошибочно назначенных браковок. В результате снизили затраты на ремонт и простой, а также сократили время на осмотр вагонов. Об этом CNews сообoщили представители UMNO.digital.

Особенность ИТ-решения в том, что информация аккумулируется в приложении, сотрудникам больше не нужно пересылать фотографии по электронной почте. В акте автоматически отображаются время и координаты осмотра. Замеры и неисправности, которые вводит сотрудник, подкрепляются фотографиями и геометками. С актом и фотографиями быстрее и проще разбраковать вагон и вернуть его на линию. Такой алгоритм позволяет оперативно решать ситуации, когда вы не согласны с результатами осмотра.

Алексей Бочков также отметил, что на предприятии улучшился контроль качества осмотра. Приложение позволяет не только выявлять необоснованный перевод вагонов в нерабочий парк и оспаривать результаты браковки, но и менять вид назначенного ремонта, выбирать вагоны для аренды, разрешать споры с контрагентами.

«Когда мы создавали приложение, то ставили задачу снизить издержки при разбраковке вагонов, сделать процесс прозрачным и оперативным, – сказалАлексей Бочков. – Мы поняли, что оно будет полезно также при покупке, аренде и коммерческом осмотре вагонов».

В приложении доступна аналитика, которая позволит компаниям принимать решения об аренде вагонов и определять их пригодность для конкретного груза. Пользователи смогут фиксировать состояние поступившей техники, избежать споров о повреждениях и снизить объем претензионной работы.

***

UMNO.digital (ООО «Умные цифровые решения») – ИТ-компания, предлагает цифровые решения для промышленных предприятий и транспортной отрасли. UMNO.digital реализует проекты, направленные на цифровизацию вагоноремонтных предприятий, автоматизацию транспортной инфраструктуры промышленных площадок и оптимизацию бизнес-процессов любой сложности. В сфере интересов компании технологии индустрии 4.0: цифровые двойники предприятий, машинное обучение, промышленный интернет вещей, роботизация.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Власти решили переписать запутанное и противоречивое законодательство об ИТ и создать Цифровой кодекс

Конференция CNews «Цифровизация HR» состоится 12 октября 2023 года

В России создают 3D-принтер для выращивания многослойных печатных плат

Российские ИТ-шники доигрались. Крупный бизнес спешит заменить их искусственным интеллектом в ближайшие годы

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

MARKET.CNEWS

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

10 гаджетов для улучшения сна: выбор ZOOM

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

Показать еще

Наука

Почему Нептун теряет свои облака?

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни
Показать еще