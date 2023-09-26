CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Цифровизация Инфраструктура
|

В НИУ «МЭИ» создали отечественную платформу для дистанционного управления объектами электроэнергетики

Ученые Национального исследовательского университета «МЭИ» разработали универсальную программно-аппаратную платформу дистанционного управления объектами электроэнергетики (PIOT-1), функционирующую на отечественном программном обеспечении.

Внедрение данной разработки на объектах электроэнергетики позволит усовершенствовать механизмы контроля технической исправности оборудования, управления энергопотреблением, потерями и показателями качества электроэнергии в сетях при относительно небольших затратах.

PIOT-1 обеспечивает дистанционный обмен данными с автономными и локализованными энергетическими объектами, микросетями, а также возобновляемыми источниками энергии. Включение таких объектов в единую цифровую модель электрических сетей России затруднено большим количеством сложных организационно-технических процедур. Именно простота настройки российской платформы, которая может быть выполнена сотрудниками электросетевых компаний без специальных навыков программирования, является одним из основных преимуществ PIOT-1 по сравнению с уже существующими на рынке решениями, реализующими подобный функционал на одноплатных компьютерах.

«Важным направлением современной энергетики России является достижение технологического суверенитета и безопасности информационной структуры. Разработка ученых НИУ «МЭИ» реализована на отечественной микропроцессорной элементной базе и использует программное обеспечение собственной разработки. На сегодняшний день платформа PIOT-1 является уникальной доверенной системой цифрового обмена данными для объектов электроэнергетики», — сказал ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.

Технологическая система PIOT-1 представляет собой сочетание коммуникационного контроллера с широким набором проводных и беспроводных интерфейсов передачи данных, а также программной части, которая поддерживает сбор, обработку и отображение информации об объекте управления. Платформа построена на российской микропроцессорной компонентной базе с использованием технологии интернета вещей (Industrial Internet of Things). Данная технология представляет собой систему объединенных компьютерных сетей и подключенных к ним промышленных (производственных) объектов со встроенными датчиками и программным обеспечением для сбора и обмена данными, с возможностью удаленного контроля и управления в автоматизированном режиме, без участия человека.

Платформа разработана учеными кафедры промышленной электроники НИУ «МЭИ» под руководством к.т.н., заместителя директора инжинирингового центра «Энергетика больших мощностей» Романа Красноперова.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Конференция CNews «Low-code: как быстро создавать приложения» состоится 10 октября

Программисты панически боятся искусственного интеллекта и нейросетей. За 5 лет ИИ сделает их безработными

В России создается ГИС с генами всех живых организмов страны. В ней будут храниться обезличенные генетические данные россиян

Параллельный импорт вычислительной техники может быть запрещен с нового года

Вышла новая версия российского супераппа для сотрудников: ВКС на 120+ участников и 4-й уровень доверия ФСТЭК

«Ростелеком» вложит полтора миллиарда в отечественную CRM под названием «Декомпозиция»

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные сетевые фильтры: выбор ZOOM

Обзор ультракороткофокусного DLP-проектора Cactus CS-PRU.03B.WUXGA-A: кинотеатр без компромиссов

11 функций WhatsApp, о которых не все знают

Показать еще

Наука

Пролит свет на конец эпохи динозавров благодаря останкам их примитивных родственников

Грязевые «соты» на Марсе — возможные признаки инопланетной жизни

Обнаружены подземные алмазные фонтаны — результат распада суперконтинентов
Показать еще