Сервис бухучета «Кнопка» внедрил КЭДО

Сервис бухгалтерского учёта «Кнопка» перешёл на кадровый электронный документооборот (КЭДО) с помощью Nopaper. В результате компания в 3 раза сократила трудозатраты при найме новых сотрудников, а также ежемесячно экономит 60 тыс. руб. на курьерах и бумаге.

«Кнопка» — ИТ-компания, в которой 75% сотрудников работают на удалёнке по всей России. Каждый месяц в компанию приходят 7 новичков, и с каждым нужно заключить трудовой договор в течение трех дней, если сотрудник уже приступил к работе.

HR-специалисту и офис-менеджеру приходилось отправлять документы курьером, отслеживать трек-номера каждого отправления. В случае задержки доставки компания могла бы получить штраф от налоговой. Поэтому «Кнопка» решила перейти на КЭДО.

Сервис КЭДО Nopaper позволяет выпускать подпись и подписывать документы со смартфона. Теперь для заключения трудового договора, оформления заявлений и приказов кадровому специалисту не нужно их печатать и отправлять курьером. Кадровый специалист или бухгалтер оформляют документы в «1С», а сотрудники подписывают их удалённо одим нажатием кнопки.

«До КЭДО мы постоянно печатали на цветном принтере, чтобы лого был в цвете, сейчас затраты на бумагу минимальны. Основная экономия — это время бухгалтера, HR и офис-менеджера. Каждый месяц мы принимаем 7 новичков, если раньше, чтобы вывести нового сотрудника на работу, было задействовано 3 специалиста, то теперь один», — сказала Мария Харченко, HR-директор бухгалтерского сервиса «Кнопка».

«Задача нашего сервиса — чтобы люди могли легко и быстро подписывать документы и не переживать за безопасность. Для этого мы объединили наш опыт разработки мобильных сервисов для банков и технологии компании Safetech — эксперта в кибербезопасности. В Nopaper используется запатентованная технология мобильной подписи, которая позволяет определить кто, когда и с какого устройства подписал документ», — отметила Мария Кириченко, руководитель продукта Nopaper.