Инжиниринговая компания «Интехком» совместно со «Скилар» протестировали комплекты дополненной реальности

Компания «Интехком», реализующая проекты в сфере промышленной автоматизации и Индустрии 4.0, и компания «Скилар», специализирующаяся на предоставлении AR-инструментов для обеспечения удаленного взаимодействия между экспертом и «полевым» сотрудником, провели совместные испытания в реальных условиях. Целью испытаний была проверка AR-оборудования и специализированного программного обеспечения для использования в дистанционной работе филиалов. Тесты проводились в Москве, Липецке и Норильске.

Основная задача испытаний заключалась в улучшении взаимодействия инженеров сервисного отдела и оптимизация рабочих процессов без выезда высококвалифицированных специалистов. Были отработаны следующие сценарии использования AR-комплектов: проведение технического обслуживания, плановых осмотров, пуско-наладки оборудования, параметрирование оборудования, в том числе специфического. Для отработки каждого сценария использовался комплект AR-оборудования, который включал: специализированное ПО, очки дополненной реальности Rokid Air Pro и Vuzix M400, сумку, оснащенную вентилятором и аккумулятором, обеспечивающими до пяти часов автономной работы комплекта.

Через камеру на очках удаленный эксперт видел и слышал то же, что и сотрудник, выполняющий техническое обслуживание на производстве. Важно отметить, что благодаря AR-очкам руки специалиста были свободны, и это позволило выполнять различные задачи, не отвлекаясь на смартфон в руках. Также с помощью транслируемой картинки через очки, специалист удаленно контролировал сотрудника на объекте и фокусировал внимание на конкретных деталях с помощью скриншотов. При этом все показания фиксировались и передавались для хранения на сервера «Интехкома».

По результатам испытаний были сделаны выводы о том, что применение решения «Скилар» позволяет «Интехком» сокращать издержки на командировки инженеров между объектами, обучать новые кадры под контролем опытных специалистов, а также решает проблему неравномерного распределения компетенций.

После окончания тестирования на локациях в планах «Интехком» внедрение AR-комплектов во всех филиалах компании. Первым филиалом, использующим AR-инструменты на постоянной основе, стал Липецкий.

Савва Воробьев, генеральный директор «Скилар»: «Дополненная реальность принципиально меняет подход к процессам ремонта и обслуживания специфического оборудования, повышает их эффективность. Использование технологии удаленного взаимодействия позволит оперативно решать проблемы на предприятии без необходимости вызова специалистов на объект».

Сергей Астахов, директор филиала «Интехком» в Липецке: «Оборудование дополненной реальности «Скилар» отлично зарекомендовало себя в работе на предприятии. Эксперты, находящиеся удаленно в Москве, в режиме реального времени, могли оперативно подключаться и консультировать по вопросам наладки АСУ ТП и технического обслуживания. Использование AR-комплектов показало положительный результат при устранении нештатных ситуаций на агрегатах, где требовалось присутствие экспертов. Это помогло сократить расходы на командировки и время между возникновением проблемы и ее решением. Сегодня AR открывает множество возможностей для эффективного решения сложных задач».

***

«Интехком» работает на рынке промышленной автоматизации более 20 лет, создает собственные решения для «Индустрии 4.0». Среди ключевых заказчиков — ПАО «НЛМК», ПАО «ГМК «Норильский никель», ФГУП «Росморпорт» и др.

«Скилар» – компания, специализирующаяся на предоставлении AR-инструментов для обеспечения удаленного взаимодействия между экспертом и «полевым» сотрудником для выполнения производственных задач и различных сценариев работы.