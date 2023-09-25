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Интеллектуальный помощник для управления здоровьем доступен клиентам СОГАЗа

СОГАЗ разработал и внедрил в своем мобильном приложении технологию на базе искусственного интеллекта, которая позволяет быстро и точно анализировать симптомы, собирает первичный анамнез и навигирует пользователя к одному из врачей онлайн-медицины десяти самых востребованных специальностей. Об этом CNews сообщили представители СОГАЗа.

Сегодня 95% обращающихся за консультацией уже используют возможности цифрового помощника, чтобы быстро получить квалифицированную медицинскую помощь в любое время и в любом месте.

Цифровой помощник позволяет клиенту сразу записаться на консультацию к профильному специалисту, минуя прием терапевта, и сократить количество личных визитов в клинику. После прохождения короткого опроса интеллектуальный помощник предложит пациенту доступные слоты для записи и передаст все собранные данные напрямую профильному врачу.

В ряде случаев использование интеллектуального помощника позволяет сократить путь клиента от первых симптомов до консультации специалиста с двух-трех часов до нескольких минут. Кроме того, технология позволяет снизить нагрузку на врачей-терапевтов и более эффективно использовать время на приеме за счет предварительного сбора первичного анамнеза.

Алгоритм работы интеллектуального симптом-чекера основан на анализе более 3 млн обращений застрахованных по ДМС и регулярно обновляется за счет постоянного анализа обращений за медицинской помощью.

Сейчас интеллектуальный медпомощник определяет симптомы и навигирует пациента к врачам 10 специализаций: терапевт, невролог, гастроэнтеролог, ЛОР, кардиолог, пульмонолог, гематолог, офтальмолог, аллерголог и уролог. До 80% обращений за онлайн-консультациями приходятся именно на этих врачей. Если пациенту требуется помощь специалиста другой специализации, интеллектуальный медпомощник предложит пациенту записаться к терапевту или самостоятельно выбрать нужного врача.

В процессе лечения клиент может воспользоваться всеми преимуществами цифровых медицинских сервисов в мобильном приложении СОГАЗа: автоматически получить результаты анализов из лабораторий, данные инструментальной диагностики, заключение врача и сохранить их в индивидуальной медицинской карте. Приложение на основе полученных данных формирует индивидуальный план лечения с рекомендациями и напоминаниями о необходимости приема лекарств, повторных визитов к врачу и диагностических процедурах.

Образ цифрового помощника, который встречает клиентов в приложении, сгенерирован нейросетью.

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Страховая группа «СОГАЗ» основана в 1993 г. Группа предоставляет более 100 программ страхования для частных лиц и предприятий разных сфер деятельности. Региональная сеть группы включает в себя более 1000 подразделений и офисов продаж по всей России.

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