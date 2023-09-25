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«Философт» выходит на рынок ИЖС с ИТ-решениями для умного дома

ИТ-компания «Философт» выходит на рынок индивидуального жилищного строительства с линейкой продуктов для умного дома — «Мажордом» для ИЖС.

Первый продукт — «Мой дом». Это система для частного домовладельца, который устанавливает ее самостоятельно по своей инициативе, а не покупает вместе с домом. Существенным преимуществом, по сравнению с бытовыми системами умного дома, которые продаются, например, на маркетплейсах, можно считать более быстрый и простой монтаж. Почти всё оборудование устанавливается в электрощите дома, а не в подрозетниках, плюс скорость и стабильность срабатывания значительно выше. Также для «Мой дом» сразу предусмотрена поддержка видеодомофона, автоматическое открытие ворот/шлагбаума через распознавание автомобильного номера и охранные функции.

Второй продукт — «Коттеджный поселок», который обладает функционалом умного МКД: видеонаблюдение на территории поселка, СКУД, диспетчеризация счетчиков, CRM для управляющей компании и т.п. Данная система позволяет сделать умным не только дом, но территорию поселка: умное автоматическое освещение, автоматизированный въезд и выезд на территорию без пультов, карточек и звонков, видеонаблюдение доступное каждому жителю через приложение, даже УК станет умной: автоматизация передачи показаний, система для онлайн взаимодействия с жителями через мобильное приложение, жители самостоятельно смогут делать временные пропуска для гостей и доставщиков.

И третий продукт линейки «Мажордом» для ИЖС — это «Коттеджный поселок + умный дом». Система обладает различным функционалом, начиная от видеонаблюдения и диспетчеризации счетчиков и заканчивая управлением розетками и созданием различных сценариев для управления дома. Также сюда включено единое приложение жителя для умной территории поселка и умного дома, бесключевой доступ (Face ID + BLE) везде где необходимо: калитки, двери в беседки и МОП, автоматизированный въезд и выезд на территорию.

Комплексная система умного дома — одно из важных конкурентных преимуществ проекта жилой недвижимости сегодня. Ее наличие позволяет не только привлечь дополнительное внимание потенциальных покупателей и стимулировать продажи недвижимости, но и увеличить маржинальность самого проекта.

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