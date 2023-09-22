«СКБ Контур» будет сотрудничать с правительством Оренбургской области

«СКБ Контур» заключил соглашение о сотрудничестве в сфере информационных технологий с правительством Оренбургской области.

Соглашение о сотрудничестве предполагает совместную разработку, обсуждение и запуск инициатив в сфере ИТ, направленных на повышение уровня цифровой зрелости региона, а также поддержку индивидуальной предпринимательской инициативы. Еще один вектор совместной работы — развитие ИТ-образования и ранней профориентации детей и молодежи. Об этом CNews сообщили представители «Контура».

Кроме этого, стороны договорились об обмене опытом, включая организацию конференций, круглых столов, выставок и других мероприятий, связанных с разработкой и использованием информационных систем и технологий.

Игнат Петухов, вице-губернатор — заместитель председателя Правительства по экономической и инвестиционной политике, министр экономического развития Оренбургской области: «В рамках плана действий по устойчивому развитию экономики ИТ-направление — одно из стратегически важных. Мы понимаем, что с каждым годом потребность в специалистах будет расти, и поэтому прилагаем много усилий по повышению качества обучения с привлечением лидеров отрасли. Соглашение с «СКБ Контур» — логическое продолжение нашей политики по устойчивому развитию экономики Оренбургской области, которая по результатам рейтинга входит в топ-20 в стране».

Денис Толпейкин, министр цифрового развития и связи Оренбургской области: «Соглашение позволит нам обеспечить тесное взаимодействие по реализации важных для региона проектов, направленных на развитие ИТ-отрасли. Планируется разработка подробной дорожной карты, где по шагам будут расписаны все направления сотрудничества. Реперные точки — проекты, связанные с поддержкой кадров, проведением профориентационных мероприятий, по развитию ИТ-инфраструктуры региона».

Михаил Сродных, генеральный директор «СКБ Контур»: «В Оренбургской области работают несколько сотен ИТ-компаний. Регион уделяет серьезное внимание вопросам цифровизации и имеет большой потенциал для роста в этой сфере. Совместная работа «СКБ Контур» и правительства Оренбургской области по повышению уровня цифровой зрелости региона будет способствовать развитию ИТ-среды и ускорит его социально-экономическое развитие».

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