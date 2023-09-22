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СибГМУ и ТУСУР разработают программное обеспечение для индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы

Сибирский государственный медуниверситет подписал соглашение с Томским государственным университетом систем управления и радиоэлектроники о научном сотрудничестве в рамках нового проекта. Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

В рамках проекта СибГМУ и ТУСУР запланировали совместно разработать и внедрить в практическое здравоохранение цифрового инструмента дистанционного мониторинга пациентов для контроля бронхиальной астмы. Проект позволит врачам регулярно проводить наблюдение пациентов с данным заболеванием независимо от территориального расположения.

«Бронхиальная астма — одно из наиболее распространенных хронических респираторных заболеваний, из-за которого значительно снижается качество жизни больных разного возраста. Благодаря разработке наших ученых врачи смогут оперативно реагировать на изменение статуса пациента и предотвратить обострение заболевания, а также продукт позволит осуществлять дистанционное диспансерное наблюдение», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Идею продукта разработали ученые СибГМУ, проработали алгоритмы и протоколы дистанционного наблюдения. В рамках сотрудничества сотрудники ТУСУРа обеспечат техническую сторону реализации проекта — разработают серверную и пользовательскую части системы и дизайн web-интерфейса системы индивидуального мониторинга контроля бронхиальной астмы. Также СибГМУ отвечает за проведение исследований и последующее внедрение разработки в практическое здравоохранение.

«Новый совместный проект ТУСУРа с СибГМУ посвящен созданию важного элемента персонализированной медицины - цифрового сервиса для дистанционного мониторинга состояния здоровья, который поможет и пациентам, страдающим серьезным хроническим заболеванием, и медицинским работникам. Основываясь на индивидуальном мониторинге, особенностях конкретного человека, специалисты смогут эффективнее прогнозировать возможные проблемы, контролировать состояние пациента даже на расстоянии. А для пациента это, прежде всего, цифровой помощник, который вовремя «сообщит», когда стоит обратиться к врачу. Думаю, что наш проект может и должен стать показательным для дальнейших разработок по улучшению качества жизни людей с участием ученых, сотрудников и студентов Большого университета Томска», — отметил ректор ТУСУРа Виктор Рулевский.

Результатом совместного проекта должно стать программное обеспечение для ПК с адаптивной версией для мобильных экранов. Планируется, что в разработке примут участие студенты, обучающиеся на цифровой кафедре «IT-академии» ТУСУРа.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г., является участником программы «Приоритет 2030».

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