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Cloud4Y перевел на виртуальную инфраструктуру «Сибирские интеграционные системы»

Корпоративный облачный провайдер предоставил системному интегратору вычислительные мощности в турецком ЦОД, необходимые для обслуживания зарубежных партнеров. Об этом CNews сообщили представители Cloud4Y.

Компания «Сибирские интеграционные системы» основана в 2008 г, и к настоящему времени выросла более чем в пять раз по разным параметрам, от численности штата до годового бюджета и занимаемых площадей. Клиентам компания предлагает услуги по разработке, внедрению и последующему сопровождению программных продуктов для повышения эффективности деятельности и оперативного управления организацией, а также обучению непосредственных пользователей работе с ними.

Решения «Сибирских интеграционных систем» используются как в России, так и за рубежом. В некоторых случаях требуется более высокое быстродействие и особые условия работы с данными, которые трудно обеспечить, если пользоваться ресурсами, расположенными на территории России. Поэтому интегратор искал компанию, которая может предложить облачные сервисы на базе иностранных дата-центров.

Cloud4Y может предложить клиентам виртуальные машины в российских и турецких ЦОД с возможностью масштабирования, репликации и аварийного восстановления. Поэтому провайдер и системный интегратор заключили договор о предоставлении облачных услуг по модели IaaS.

В настоящее время ООО «Сибирские интеграционные системы» использует облачную платформу Cloud4Y на базе турецкого дата-центра для поддержки приложений партнеров.

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