Столичная компания разработала программное обеспечение для роботизированных систем

Московская компания разработала программное обеспечение (ПО) для роботизированных систем собственного производства. Его внедрение позволит увеличить производительность и эффективность работы промышленных роботов. Об этом сообщил исполняющий обязанности руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

«Укрепление технологического суверенитета в области программного обеспечения – один из ключевых факторов развития отечественной промышленности и повышения конкурентоспособности на мировом рынке. Оно позволяет снизить зависимость предприятий от иностранных разработчиков и обеспечить безопасность критических информационных систем. Так, столичный производитель роботизированных систем «Технорэд» создал программное обеспечение для собственных продуктов. Оно позволит подключаться к большему числу станков и ускорять процесс переключения систем с одной задачи на другую – теперь это будет занимать несколько минут», – сказал Владислав Овчинский.

Такие функции упрощают и ускоряют процесс программирования, что в результате сокращает срок окупаемости проекта и делает роботизацию доступной. Продукт уже включен в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин. Ранее компания использовала китайское ПО.

«Наша миссия – сделать роботизацию доступной. Для этого необходимо не только обеспечить быструю окупаемость и прибыльность наших продуктов с первого года использования, но и сделать их гибкими, способными адаптироваться к разным задачам. Мы стремимся к тому, чтобы наши робосистемы были доступны для всех, вне зависимости от образования и профессионального опыта сотрудников. В этой связи разработали собственное программное обеспечение, которое соответствует потребностям отечественных производителей. Мы всегда готовы отвечать на вызовы отрасли и вносить свой вклад в ее развитие», – отметил генеральный директор компании Артем Лукин.

Предприятие было основано в 2019 г. Оно специализируется на разработке и производстве роботизированных систем для автоматизации производственных процессов в различных отраслях промышленности.