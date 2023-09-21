Norbit BI – новая отечественная платформа для бизнес-аналитики

Компания «Норбит» (входит в группу «Ланит») представила собственное решение для построения и визуализации аналитической отчетности — Norbit BI. Оно позволит компаниям из любых отраслей консолидировать всю значимую бизнес-информацию и использовать аналитику для принятия быстрых и обоснованных управленческих решений. Об этом CNews сообщили представители «Ланит».

Norbit BI разработана на базе программного обеспечения Apache Superset с открытым исходным кодом и дополняет его новым недостающим функционалом. Архитектура решения включает веб-сервер, метаданные баз данных, очередь сообщений обработки запросов, кэш и бэкенд результатов. ПО устанавливается локально в ИТ-ландшафт клиента и не требует покупки лицензий. Эксперты «Норбит» настраивают автоматическую выгрузку информации из внутренних источников и хранилищ, обеспечивают их регулярное обновление.

Система объединяет полноценный набор инструментов для эффективной работы с данными: сбора, аналитики, подготовки и визуализации необходимых отчетов и дашбордов. С ее помощью можно получить объективную картину всех бизнес-процессов, происходящих в компании. В онлайн-режиме агрегируются ключевые показатели в сфере производства, финансов, оптовых или розничных продаж, закупок и логистики, управления персоналом. Из всех разработанных аналитических панелей они выгружаются в общепринятые формы отчетности, а также могут быть представлены в любых разрезах.

Платформа обладает возможностями интеграции, масштабирования и кастомизации. Пользователи могут собирать собственные отчеты в визуальном конструкторе и дорабатывать их в зависимости от задач без привлечения разработчиков. Им также доступна встроенная поддержка большинства баз данных и расширяемая модель безопасности с разграничением прав по ролям. Norbit BI совместима с большинством ERP-систем, включая «1С», и может стать удобным инструментом визуализации аналитической отчетности для всех пользователей.

Роман Гнатко, коммерческий директор «Норбит»: «Все больше наших клиентов хотят, чтобы данные, накапливаемые в огромном количестве, приносили пользу, монетизировались, а дашборды были инструментом оперативного управления. Реализовать этот запрос помогают BI-системы, они быстро и объективно анализируют информацию, отражающую ситуацию внутри компании, опираясь на которую можно выстраивать эффективную бизнес-стратегию. В «Норбит» BI-практика существует давно, мы успели накопить экспертизу, кейсы, поэтому разработка собственного продукта стала логичным продолжением».

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Компания «Норбит» специализируется на разработке и внедрении решений для автоматизации бизнеса и государственного управления. «Норбит» занимается разработкой и внедрением ERP-, CRM-, SRM-, HR- и BI-систем, мобильных и веб-приложений, систем финансового планирования и бюджетирования, а также предоставляет услуги управленческого и ИТ-консалтинга.

«Ланит» – «Лаборатория новых информационных технологий» – многопрофильная группа ИТ-компаний. Создана в 1989 г. Предоставляет комплекс ИТ-услуг. Команда «Ланит» – около 13,5 тыс. человек.