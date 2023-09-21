Клиентам платформы для создания чат-ботов SaluteBot теперь доступны все возможности искусственного интеллекта «Сбера»

В сервисе для автоматизации общения с клиентами SaluteBot появилась возможность подключить искусственный интеллект — GigaChat. Благодаря интеграции с ансамблем нейросетевых моделей SaluteBot приобрёл способность создавать чат-ботов для бизнеса нового поколения, которые обрабатывают ещё больше обращений.

Теперь бизнес может в короткие сроки создать предсказуемого чат-бота с чётко выстроенной бизнес-логикой, преднастроенными форматом и тональностью общения в соответствии со спецификой своей сферы деятельности. При этом для клиентов ничего не меняется. Чат-бот остается единой точкой входа для того, чтобы в привычном формате задать свой вопрос и в короткие сроки получить на него ответ.

Если вы подключите GigaChat к своему боту и во время общения с клиентом в сценарии не найдётся готового ответа, чат-бот обратится за помощью к GigaChat и сможет продолжить разговор без переключения на оператора.

Денис Филиппов, вице-президент по цифровым поверхностям «Салют» Сбербанка, сказал: «Интеграция с GigaChat вывела SaluteBot на качественно новый уровень, позволяющий создавать полноценных ИИ – помощников для бизнеса, которые станут настоящим драйвером для роста автоматизации коммуникаций в текстовых каналах многих компаний. Можно сказать, что искусственный интеллект создает для чат-бота «вторую линию поддержки», разгружающую операторов контакт-центров и улучшающую клиентский опыт. Использование GigaChat позволило до 20 раз сократить время на создание сценария чат-бота и его вывода в канал общения с клиентами. Кроме того, простой и интуитивно понятный интерфейс SaluteBot не требует специальных знаний и навыков программирования для работы с продуктом».

На данный момент новые возможности продукта доступны всем действующим и новым пользователям по текущим тарифам SaluteBot без дополнительной платы.