45% предпринимателей используют искусственный интеллект в работе

В рамках исследования «Предприниматели России: исследовательский мониторинг» (совместный проект «Сбера», Минэкономразвития России и Фонда «Общественное мнение») эксперты выяснили, что 45% опрошенных представителей малого и микробизнеса применяют технологии искусственного интеллекта в работе, а 72% пользуются ими в личных целях. В опросе «Искусственный интеллект в микро- и малом бизнесе: практики и оценки перспектив», проведенном накануне технологической конференции SmartDev, приняли участие 500 респондентов по всей России. Об этом CNews сообщили представители Сбербанка.

75% участников исследования знакомы с понятием «Искусственный интеллект», которое ассоциируется с широким спектром направлений (программирование и компьютерные технологии в целом, нейросети для генерации текстов, изображений и видео, роботы, чат-боты, голосовые помощники, распознавание лиц и так далее).

Лучше всего понимают суть новых технологий люди 18–39 лет: 83% из них смогли назвать несколько видов искусственного интеллекта. А вот почти четверть респондентов от 56 лет и старше затруднились с ответом.

Специфика использования

Чаще всего за последний год предприниматели использовали в работе решения для распознавания речи и перевода ее в текст (об этом упомянули 16% опрошенных), автоматизации взаимодействия с клиентами (13%), генерации текстов, изображений и видео (13%), распознавания и анализа изображений (13%), настройки рекомендательных систем, рекламы и рассылок (11%), анализа данных и прогнозирования (11%).

Основные преимущества

78% предпринимателей, которые задействовали в работе технологии искусственного интеллекта, считают их полезными. Среди основных преимуществ респонденты назвали высвобождение времени сотрудников для других задач (56%), высокую скорость (50%) и денежную экономию (35%).

Опасения и ожидания

Владельцы малого бизнеса, которые еще не пользовались искусственным интеллектом, прохладно относятся к самой идее внедрять в работу эти технологии. Лишь 13% из них проявили заинтересованность и планируют использовать интеллектуальные системы в рабочих процессах.

Однако большинство предпринимателей, которые попробовали работать с искусственным интеллектом, открыто техническим нововведениям: они полагают, что искусственный интеллект можно интегрировать в их бизнес без риска полной замены человека машиной. Только 3% опрошенных опасаются, что искусственный интеллект полностью заменит их сферу бизнеса.

Алексей Шашкин, директор дивизиона «Малый и микробизнес» Сбербанка: «Результаты исследования показывают, что предприниматели в целом относятся к идее применения искусственного интеллекта позитивно: доля оптимистов намного выше, чем скептиков и алармистов. Опасений, что роботы полностью заменят людей, у большинства бизнесменов нет. С другой стороны, лишь каждый шестой предприниматель всерьез интересуется новыми технологиями. Знания о возможностях и потенциале искусственного интеллекта зачастую абстрактны и слабо коррелируют со спецификой собственного бизнеса. В своей работе мы считаем важным рассказывать клиентам о последних технологиях, которые могут принести пользу бизнесу. Также на собственном примере демонстрируем возможности искусственного интеллекта на примере нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat, которые уже применяются в ряде процессов Сбера».