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Российский морской регистр судоходства займется поиском цифровых решений для классификации судов совместно с «Аскон»

Классификационное общество «Российский морской регистр судоходства» (РС, Регистр) и разработчик инженерного программного обеспечения «Аскон» объединяют свои усилия в целях цифровизации процессов технического наблюдения в сфере строительства и эксплуатации гражданской морской техники. Соглашение о сотрудничестве подписано 20 сентября 2023 г. в Санкт-Петербурге. Об этом CNews сообщили представители «Аскон».

Одной из главных целей сотрудничества является оценка возможностей перехода Регистра на электронное согласование с заказчиками, проектантами и верфями в отечественном программном решении по управлению инженерными данными. В перспективе вместо традиционных чертежей будут использоваться инструменты электронного согласования цифровых моделей для классификации судна на всех этапах (проектирование, строительство, освидетельствование в эксплуатации), предусмотрено создание единого архива 3D-моделей проектов. Это позволит ускорить процессы экспертизы и выдачи документов заказчикам.

Кроме того, Регистр окажет методологическую помощь в разработке отраслевого PLM-решения «Аскон» для судостроения, которое представляет собой комплексную систему цифровизации проектирования и производства, построенную на единой платформе и единых данных, с наполнением электронной модели данными на протяжении всего жизненного цикла.

«Особое внимание будет уделено имплементации правил и требований Регистра в PLM-решение для судостроения, форматам обмена данными, расчетным блокам и регламентам взаимодействия. Так мы сможем создать решение, учитывающие все особенности и требования отрасли», – отметил Александр Петров, директор департамента развития отраслевых решений для судостроения «Аскон».

«Сегодня Регистр уверенно идет по пути цифровой трансформации производственных процессов, совершенствования принципов и алгоритмов оказания услуг и взаимодействия с клиентами. Внедрение новых инструментов и технологий служит средством повышения не только эффективности нашей работы, но и безопасности морского транспорта в целом», – сказал генеральный директор РС Сергей Куликов.

Использование сквозного PLM-решения в процессах классификации и технического наблюдения обеспечит более эффективное управление данными и проектами, повысит точность контроля за процессами проектирования, строительства и эксплуатации судов.

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«Российский морской регистр судоходства» – классификационное общество, ведет историю с 1913 г., работает во всех сферах морской индустрии. Основными целями РС является повышение стандартов безопасности человеческой жизни на море, безопасного плавания судов, надежной перевозки грузов на море и внутренних водных путях; разработка мер и стандартов, направленных на предотвращение загрязнения окружающей среды. РС осуществляет рассмотрение технической документации, техническое наблюдение за судами в постройке и эксплуатации, одобрение материалов, изделий и оборудование судового назначения; сертификацию промышленной продукции и производств, систем менеджмента качества, управления в области охраны труда и профессиональной безопасности на соответствие требованиям международных стандартов ИСО, а также техническое наблюдение за контейнерами.

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