Резидент «Сколково» запатентовал способ ранней диагностики хронических заболеваний

Компания «К-скай», резидент «Сколково» (группа ВЭБ.РФ) и разработчик платформы прогнозной аналитики Webiomed, запатентовала новый способ ранней диагностики хронических заболеваний, основанный на кластерном анализе больших данных с помощью искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители «Сколково».

Новое решение включает сбор деперсонифицированных данных из электронной медицинской карты, извлечение медицинских и социальных признаков о состоянии здоровья пациента, а также факторов риска посредством технологий NLP. Затем происходит разделение извлеченных признаков на группы, деление их на кластеры по диагностированным заболеваниям, и в конечном итоге оценка риска возникновения или развития осложнений хронических заболеваний.

Елена Воронина, руководитель направления Информационные технологии патентной практики ЦИС «Сколково», патентный поверенный России: «За время работы с компанией “К-скай” патентными поверенными ЦИС “Сколково” было подготовлено более 10 патентных заявок. В их числе заявки на выдачу патента на изобретения, промышленные образцы, а также международные РСТ заявки и заявки по Гаагской системе регистрации промышленных образцов. Также было подано 6 заявок на регистрацию исходного кода в России и США. В настоящий момент идет работа по подаче заявок на территории зарубежных стран. Благодаря компетенциям патентных поверенных ЦИС “Сколково”, компанией “К-скай” было получено четыре патента на территории России и один патент за рубежом, действующий на территории стран в составе евразийской патентной конвенции».

Способ обработки данных будет использован компанией для развития системы поддержки принятия врачебных решений (СППВР), в которую разработчики планируют добавить несколько алгоритмов для выявления заболеваний на ранней стадии и прогнозирования их возникновения.

Роман Новицкий, генеральный директор «К-скай»: «В работе мы довольно часто сталкиваемся с нетривиальными задачами по анализу медицинских данных с целью повышения точности и эффективности работы моделей машинного обучения. Для этого компания активно инвестирует время и средства в исследования, в результате чего порой удается предложить действительно инновационные подходы и перспективные алгоритмы обработки данных. Для нас критически важно обеспечить защиту созданной интеллектуальной собственности – это одна из стратегических задач, которую реализуем постоянно. Получение патента – значимый момент для всей команды Webiomed».

На текущий момент компания «К-скай» получила более 30 документов о регистрации интеллектуальной деятельности, включая четыре патента, два из которых на изобретения в сфере анализа медицинских данных методами искусственного интеллекта.

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«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и др. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2022 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 42% по сравнению с 2021 г. и составила 351,9 млрд руб. На конец 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3500. Количество рабочих мест в экосистеме превысило 79 тыс.