Встроенный в Directum RX генеративный искусственный интеллект будет создавать документы за сотрудников

Directum протестировал несколько языковых моделей ИИ и выбрал те, которые появятся уже в следующих версиях Directum RX Intelligence. Возможности генеративного искусственного интеллекта расширят набор умных сервисов, встроенных в систему. Если до этого она успешно обрабатывала документы, теперь сможет еще и создавать их. Об этом CNews сообщили представители Directum.

Команда Directum по развитию генеративного ИИ опробовала большие языковые модели, которые выведут бизнес-процессы на новый уровень. Эффект от внедрения нейросетевых инноваций особенно оценят госорганы и крупные компании с огромным потоком входящих сообщений. Сотрудникам больше не придется вручную писать ответы на официальные запросы или изучать объемные документы, чтобы подготовить краткие содержания.

В ходе эксперимента ML-инженеры вендора убедились, что нейросети способны генерировать за человека релевантный контент, например, готовить ответы на письма, претензии, иски и обращения. Пользователю остается только проверить результат, при необходимости скорректировать его и отправить адресату.

Также тестирование показало, что языковые модели могут генерировать документы с нуля. Вместо того, чтобы самому писать текст, сотрудник готовит короткий запрос, передает его искусственному интеллекту и проверяет содержание. ИИ берет на себя все — формирует содержание, добавляет преамбулу, реквизиты, применяет корпоративный стиль.

Обработка писем с вложенными документами — еще одна рутинная операция, которую могут взять на себя генеративные модели. ИИ за несколько секунд выполнит суммаризацию текста и подготовит краткое содержание, при этом количество и объем вложений может быть любым. Делопроизводителю даже не придется открывать прикрепленные файлы и формировать аннотацию.

Сейчас генеративный ИИ в составе Directum RX Intelligence находится на стадии MVP-решения.

«С технической точки зрения нет ограничений, чтобы включить языковые модели в ближайшие версии системы, — сказал Илья Петухов, руководитель проектов по развитию AI-продуктов компании Directum. — Мы уже проверили прототипы внутри компании на нескольких кейсах. Например, провели тестирование функции суммаризации и подготовки текста по короткой вводной информации. Теперь занимаемся дообучением нейросети, чтобы получить надежные результаты. Параллельно готовим собственную локальную генеративную модель».

Это далеко не все варианты применения генеративных моделей ИИ в бизнес-процессах. Компания Directum продолжает тестировать нейросети. Например, проверяет, как языковые модели транскрибируют записи совещаний и создают служебные записки.

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Directum — российская ИТ-компания, разработчик интеллектуальных программных продуктов и сервисов для управления цифровыми процессами и документами. ИТ-решения Directum отвечают требованиям импортонезависимости.