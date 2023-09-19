СибГМУ запустил русскоязычный репозиторий клинических данных

Репозиторий SibMed Data Clinical Repository — это цифровая платформа для хранения и быстрого доступа к медицинским данным. Проект СибГМУ позволит создавать новые решения для здравоохранения в целях повышения качества и доступности медицинской помощи, он реализован в рамках программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Об этом CNews сообщили представители СибГМУ.

Репозиторий СибГМУ является первым русскоязычным хранилищем обезличенных данных пациентов. C помощью SibMed Clinical Data Repository можно разрабатывать и тестировать медицинские алгоритмы, а также создавать уникальные продукты для здравоохранения и бизнеса.

Проект SibMed Clinical Data Repository включает формирование цифровой инфраструктуры для хранения и быстрого доступа к медицинским данным, а также образовательную программу, направленную на формирование компетенций по работе со структурированными и неструктурированными биомедицинскими данными для решения исследовательских и технологических задач.

Репозиторий объединяет базы данных амбулаторной и стационарной службы многопрофильных клиник СибГМУ, содержит анонимизированную медицинскую информацию и непрерывно пополняется. Данные деперсонифицированы в соответствии с требованиями федерального законодательства и содержат информацию текстового и числового характера, включая данные о лабораторных и инструментальных исследованиях, о лечении, медицинские изображения. Платформа содержит большую выборку: ежегодно за помощью в клиники Сибирского медуниверситета обращаются более 100 тыс. пациентов.

«Благодаря своим инфраструктурным и экспертным возможностям СибГМУ является не только участником, но и инициатором изменений в отрасли здравоохранения. Первый в мире русскоязычный клинический репозиторий полностью переворачивает представление о доступности медицинских данных для сферы разработки и трансфера технологий. Устранив главный барьер, мы ускорим создание продуктовых решений и исследовательский прогресс. Крупные технологические компании России уже опробовали платформу», — сказал ректор СибГМУ Евгений Куликов.

Партнеры СибГМУ приступили к работе с репозиторием. Команде SberMedAI одной из первых удалось протестировать возможности платформы SibMed Clinical Data Repository.

«Сегодня это самый подробный русскоязычный медицинский датасет, находящийся в открытом доступе и дающий возможность научным и научно-практическим командам проводить исследования в области медицинских ML-моделей», - сказал руководитель SberMedAI Владимир Кох.

Отсутствие необходимого объема клинических данных является одним из ключевых препятствий на пути к внедрению ИТ-технологий в здравоохранение. Репозиторий СибГМУ содержит около 450 тыс. датасетов (баз данных научных и клинических исследований), которые помогут в создании продуктов для бизнеса и медицины, научных исследованиях, аналитике лечебных и диагностических методик, повышении технологичности отрасли. Коллекция данных будет постоянно пополняться.

Получить доступ к репозиторию клинических данных может как ученый самостоятельно, так и организация. Для пользователей в зависимости от задач предусмотрен базовый и продвинутый уровень пользования.

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Сибирский государственный медицинский университет основан в 1888 г.