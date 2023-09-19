Российский разработчик ОТР 2000 обеспечил переход Счетной Палаты РФ на импортозамещенный стек технологий

Сегодня выстраивание цифрового суверенитета — ключевой фактор, формирующий и внешнюю и внутреннюю политику страны. Участвуют в этом процессе все без исключения.

Счетная палата РФ одна из первых занялась системно вопросами импортозамещения. В рамках данных мероприятий приоритетным направлением было определено замещение иностранного программного обеспечения в системах, обрабатывающих чувствительные данные.

Компания ОТР 2000 (Организационно-технологические решения) выступила в качестве подрядчика по реализации технических мероприятий, обеспечивающих импортозамещение прикладного программного комплекса аналитических и сводных отчетов «Полигон-СП» на серверах заказчика, который осуществляет сбор, консолидацию и подготовку данных от федеральных ведомств для работы аудиторов и инспекторов Счетной палаты.

ППК «Полигон-СП» в части общесистемного программного обеспечения был переведен с операционной системы Microsoft на отечественную операционную систему Astra Linux SE «Смоленск» версия 1.6. Также специалистами ОТР 2000 были проведены работы по миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL из состава сертифицированной ОС Astra Linux.

Кроме того, была проведена модернизация системы защиты информации ППК «Полигон-СП» с применением сертифицированного средства защиты информации прикладного уровня «Универсальный сервер безопасности ОТР.УСБ». Применение СЗИ ОТР.УСБ позволило заказчику агрегировать функции по защите информации на прикладном уровне в данном сертифицированном средстве, что в свою очередь позволило ему развивать и модернизировать функциональные процессы системы ППК «Полигон-СП» без необходимых мероприятий по сертификации новых версий.

Ксения Косташ, начальник отдела Департамента цифровой трансформации Счетной палаты Российской Федерации рассказывает: «Глобальное обновление программного продукта — это всегда непросто, особенно в активно используемых системах, которые оперативно обрабатывают данные, поступающие в Счетную палату из различных источников. Переход от привычной всем системы, на которой Счетная палата отработала продолжительное время, на новую — это встряска, как для функционального заказчика, так и для тех, кто в дальнейшем сопровождает систему. Достаточно сложно обрабатываемые массивы информации нужно было выверить после миграции и принять ответственное решение, что программный продукт готов к использованию сотрудниками Счетной палаты и его можно использовать в промышленной эксплуатации, было непросто. Но мы, безусловно, справились. Команда ОТР выполнила свою работу. Сейчас информационно-аналитическая система используется в качестве одного из основных источников для размещения и отчетности и ее анализа. Постоянно отлаживаются новые подходы к работе, что очень эффективно сказывается на работе системы.»

«В основе успешной реализации данного проекта лежит многолетний опыт компании ОТР по импортозамещению государственных информационных систем федерального уровня, опыт разработки программных продуктов и интеграции ПО. Поскольку наша компания обладает рядом лицензий от ФСБ и ФСТЭК России, мы рекомендуем нашим заказчикам использовать программный комплекс ОТР 2000 «Универсальный сервер безопасности» – это готовое российское цифровое решение с модульной архитектурой, реализующее основные функции безопасности, а именно, управление доступом, субъектами и объектами доступа, идентификация и аутентификация, регистрация событий безопасности и обеспечение целостности объектов КИИ. На данный момент это единственный ППК, имеющий сертификат ФСТЭК России (№4505). Благодаря средствам централизованного управления безопасности и учитывая разработку отечественного продукта СЗИ в соответствии с ГОСТ РФ 56939-2016, УСБ позволяет существенно повысить эффективность работы служб ИБ, осуществлять противодействие внешним угрозам и создавать условия для эффективной работы информационных систем государственных органов и предприятий», – отметил Алексей Власенко, директор департамента продаж ОТР 2000.

«Еще на стадии проектирования мы заложили импортозамещение, обеспечение безопасности данных, удобство с точки зрения внедрения современных технологий и высокий уровень сопровождения ПО, этот проект был частью целого плана цифровизации. И я рад, что проект по переходу на отечественное и сертифицированное программное обеспечение для ППК «Полигон-СП» успешно завершен. Я уверен в качестве продукта, и риски, связанные с обработкой чувствительных данных на иностранных проприетарных платформах, теперь для нас неактуальны», – поясняет Петров Михаил Викторович, директор департамента цифровой трансформации Счетной палаты РФ.