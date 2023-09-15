«Юрент» расширил возможности аналитики данных с помощью сервисов Yandex Cloud

Российский сервис аренды самокатов «Юрент» организовал корпоративное хранилище данных на базе технологий Yandex Cloud. Благодаря изменениям компания снизила нагрузку на инфраструктуру, значительно ускорила обработку и выгрузку аналитических отчётов, а также начала изучать новые метрики о потреблении программных сервисов. На основе этих данных специалисты могут принимать решения, в каких регионах и городах нужно увеличивать присутствие.

До 2023 г. аналитика «Юрент» строилась на операционных инструментах и adhoc-запросах к рабочим базам данных под частные требования. Такая организация процесса влияла на работу приложения и качество сервиса, поэтому компания приняла решение создать для таких задач отдельное хранилище (Data Warehouse, DWH) на базе Yandex Managed Greenplum и Managed ClickHouse. С появлением новых инструментов компания смогла эффективно оценивать supply hour — показатель того, сколько времени самокаты и велосипеды доступны для использования. «Юрент» следит за тем, чтобы как минимум 80% самокатов были постоянно доступны для клиентов, то есть не были разряжены, неисправны и не находились в ремонте.

«Для кикшеринга ключевое преимущество работы в облаке — масштабируемость. Больше всего самокаты востребованы с 16:00 до 19:00, когда люди возвращаются домой из офисов. На платформе Yandex Cloud удобно отслеживать нагрузку на мощности и управлять лимитами потребления. Для всех сервисов настроен автоскейлинг, чтобы приложение всегда работало без сбоев. Ещё один плюс — проще обрабатывать и анализировать данные. Наконец, за счёт сезонности затраты на сервисы Yandex Cloud в зимние месяцы снижаются примерно на 30%», — сказал Андрей Калинин, директор по IT «Юрент».

«Приятно наблюдать, как бизнес «Юрент» растёт и развивается вместе с Yandex Cloud. Всего за несколько лет компания выстроила гибкую и отказоустойчивую инфраструктуру, которая эффективно подстраивается под изменения в спросе на сервис. Кроме того, в облаке компания получила возможность анализировать данные практически в режиме реального времени без дополнительных затрат», — сказала Анна Даскал, директор по развитию клиентов Yandex Cloud.

Графики утилизации ресурсов Yandex Cloud в течение дня. Заметна корреляция между активными арендами и потреблением ресурсов (CPU). В часы меньшей активности «Юрент» может высвобождать мощности.

«Юрент» в 2022 г. полностью перевёл сервисы на инфраструктуру Yandex Cloud. Первым шагом стал запуск микросервисной архитектуры с помощью Managed Service for Kubernetes, чтобы быстро увеличивать или уменьшать доступные мощности. В среднем каждый самокат отправляет 1 сообщение на сервер за 30 секунд, в день весь парк отправляет около 250 млн сообщений.

Нагрузка на приложение зависит от сезона и от количества доступных для аренды самокатов: зимой, когда сервис работает только на юге, их число сокращается до 15 тыс., а летом превышает 100 тыс. Каждая тысяча устройств дополнительно требует 2 CPU виртуальных мощностей. Наиболее активно сервисами «Юрент» пользуются в Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре, Нижнем Новгороде и Перми: совокупный парк в этих городах в 2023 году увеличился более чем в 4 раза.

«Юрент» продолжает развивать ИТ-инфраструктуру в облаке: в планах компании — постепенный переход на managed-решения, которые позволят компании сосредоточиться на улучшении качества и расширении функциональности сервиса.